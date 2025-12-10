年末年始の帰省シーズン、家族の思い出を写真で残したい人は「9割以上」に

8割超の人が年末年始など家族が集まる際に

パナソニックは12月9日に、20～70代の男女800名を対象に実施した、年末年始の家族写真・動画や思い出の記録に関する実態調査の結果を発表した。同調査は、11月17～19日の期間に行われている。調査対象者に、年末年始など家族が集まる際に、写真や動画を撮ることがあるかを尋ねたところ、「よくある」と「たまにある」を合わせた割合が83.9％を占めた。今年（2025年～26年）の年末年始には、家族写真を撮りたいと思うかを尋ねた質問では、「必ず撮りたい」と「時間があれば撮りたい」を合わせた割合が93.4％に達している。年末年始や家族との時間を、写真や動画に記録することについて、どのように感じるかを尋ねたところ、「必要だと感じる」と「少し必要だと感じる」を合わせた割合は89.0％を占めた。年末年始など家族が集まる際に、撮影するおもなシーンを尋ねた質問（複数回答）では、「集合写真」（71.5％）がもっとも多く、以下「孫や子どもとのふれあい」（57.2％）、「食事をしている時」（50.5％）が続いている。新型コロナ禍前（19年以前）と比較して、家族との時間の過ごし方に変化があったかを尋ねたところ、「増えた」と「少し増えた」を合わせた割合が73.9％を占めた。新型コロナ禍後（23年以降）、家族との思い出を写真や動画に残すことについて、どのように感じるようになったかを尋ねた質問では、「重要だと感じる」と「少し重要だと感じる」を合わせた割合が92.3％に達している。新型コロナ禍前（19年以前）と比較して、家族の写真や動画を撮る頻度に変化があったかを尋ねたところ、「かなり増えた」と「少し増えた」を合わせた割合は76.0％を占めた。新型コロナ禍前（19年以前）と比較して、家族の写真や動画を撮る頻度が「かなり増えた」または「少し増えた」と答えた人に、家族の写真や動画を撮る頻度が増えた理由を尋ねた質問（複数回答）では、「子どもや孫の成長過程を記録したいから」（72.4％）が最多となり、以下「家族間で共有したいから」（47.4％）、「家族の今を残しておきたい気持ちが強くなったから」（37.5％）が続いている。家族との思い出を撮影する際に使いたいデバイスとしては（複数回答）、「スマートフォン」（94.8％）がもっとも多く、「コンパクトデジタルカメラ」（13.9％）や「ミラーレス一眼カメラ」（12.8％）を挙げる回答も一定数みられた。家族との思い出を撮影する際に使いたいデバイスとして、カメラ専用機（ミラーレス一眼カメラやコンパクトデジタルカメラ）を使いたいと答えた人に、カメラ専用機を使いたい理由を尋ねたところ（複数回答）、「キレイ（高画質）に撮れる」（87.9％）が他を大きく引き離して最多となり、以下「手ブレ補正機能」（36.8％）、「高倍率ズーム」（33.5％）が続いている。家族との思い出を撮影した後、どのように保存・共有するかを尋ねた質問（複数回答）では、「データとして保存するのみ」（47.8％）がもっとも多かった一方で、「家族で共有するためにクラウドに保存する」も37.3％に達しており、デジタルでの管理・共有が定着していることが明らかになった。「プリントしてアルバムにまとめる」（21.8％）という回答も一定数みられる。