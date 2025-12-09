今年の「年末年始の過ごし方」調査、「物価高の影響がある」と回答した人の約半数が「外食を減らす・控える」

2025年から2026年にかけての年末年始は

「自宅でゆっくり過ごす」人が圧倒的多数を占める

約9割の人が「年越しそばを食べる」。半数が「夕食」、約4割は「夕食後」

7割の人が年末年始の過ごし方に物価高の「影響あり」

物価高の影響を受ける年末年始の出費、

「食料品」や「外食費」が上位に

年末年始の節約、

「外食を減らす・控える」「買い物の仕方を変える」が上位を占める

正月準備の食材の買い物に行く日は

「12月30日」が最多も、分散傾向に

正月準備で購入する高級食材1位は「まぐろの刺身」

約9割の人が「年越しそばを食べる」と回答

年越しそばを食べる時間は「夕食」や「夕食後」が約9割に

くふうカンパニーホールディングスは12月5日に、同社の運営するくふう生活者総合研究所が、生活者を対象に実施した2025年の年末年始の過ごし方に関する調査の結果を発表した。同調査は、くふうカンパニーが提供する家計簿サービス「くふう Zaim」のユーザー、およびチラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」ユーザー計5403名に対して、11月28日～12月1日の期間に行われている。調査対象者に、2025年から2026年にかけての年末年始における、休暇の予定を尋ねたところ（複数回答）、「自宅でゆっくり過ごす」（77.3％）が他を大きく引き離してもっとも多く、「家事や掃除を片付ける」（41.3％）、「近場への外出」（32.6％）がそれに続いた。年末年始の過ごし方に対する、物価高の影響について尋ねた質問では、「とても影響がある」（34.9％）と「やや影響がある」（33.9％）を合わせた割合が約7割に達している。年末年始の過ごし方に物価高が「とても影響がある」または「やや影響がある」と答えた人に、年末年始のどのような項目への出費に、物価高が影響するかを尋ねたところ（複数回答）、「食料品（おせちや食材、飲み物など）」（76.6％）が最多となり、「外食費」（51.6％）がそれに続いた。また、「交際費（忘年会や新年会など）」（30.7％）、「ギフト費用（手土産やお年玉など）」（25.3％）といった、年末年始ならではの出費を挙げる回答もみられる。年末年始に、節約のために取り入れたいこととしては（複数回答）、「外食を減らす・控える」（46.5％）、「買い物の仕方を変える」（46.1％）が上位を占めた。買い物に関連する工夫としては、「セールやクーポンを活用する」（39.6％）、「料理を質素にする・減らす」（35.4％）、「手作り料理を増やす」（33.9％）といった回答が寄せられている。また、「旅行を控える・近場に変更する」（25.0％）、「外出を減らす・控える」（24.6％）といった回答もみられた。正月準備の食材の買い物に行く日を尋ねた質問（複数回答）では、「12月30日」がもっとも多かったものの、「31日」「29日」「28日」を挙げる回答も多く、分散傾向となっている。あわせて、「くふう トクバイ」導入企業28社に対して11月5～13日の期間に実施した調査で、正月準備の買い物で購入する高級食材を尋ねたところ（複数回答）、「まぐろの刺身」（26.3％）が最多となり、「まぐろ以外の刺身」（24.2％）、「かずのこ」（23.6％）、「牛肉（すき焼き用）」（23.3％）が僅差でそれに続いた。大みそかに年越しそばを食べるかを尋ねた質問では、「自宅で調理して食べる」（67.4％）、「自宅で簡易調理品を食べる」（16.6％）、「外食で食べる」（3.2％）を合わせた割合が約9割に達している。年越しそばを食べる時間としては、「夕食」（53.2％）がもっとも多く、「夕食後」（36.0％）がそれに続いており、夜に食べる人が約9割を占めた。