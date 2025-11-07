推し活は止まらない！ 物価高でも約9割が「やめない」理由とは？

現在推しているジャンルは

「J-POPアイドル」「アニメ」「スポーツ選手・チーム」が上位に

推し活が「国民的なアクティビティ」として地位を確立

推し活を始めたきっかけはいずれのジャンルも「テレビ」が最多に

推し活を通して得られたもの

「満足感」「ストレス発散」「癒し」が上位に

推し活に1カ月平均で1万円以上使っている人が2023年よりも増加

9割近くの人が推し活を辞めることなく継続中

推し活でお金を使う際の悩み1位は

「月によって出費が嵩むときがあること」

8割超の人が推し活の際のお金の使い方を工夫

推し活の際のお金の使い方の

工夫、中古品やリセール、分割払いの活用が増加

推し活で利用する支払いサービスに求めるもの、

多くの人が利便性や支出管理のしやすさを挙げる

4割の人が推し活で分割手数料無料の

「分割払い」や「あと払い」の利用経験あり

6割超の人が分割手数料無料なら分割払いを利用したいと回答

推し活の支払い手段にもっとも重視すること「手数料の有無」が1位に

Paidyは11月4日に、同日の「いい推しの日」にあわせて推し活をしている18～39歳の男女を対象に実施した、「みんなの推し活大調査2025」の結果を発表した。同調査は、9月22～25日の期間に行われ、600名から回答を得ている。調査対象者に、現在推しているジャンルを尋ねたところ（複数回答）、「J-POPアイドル」「アニメ」「スポーツ選手・チーム」が上位を占めた。2023年に行われた調査と比較すると、「J-POPアイドル」が9.3ポイント、「K-POPアイドル」が7.5ポイント増と、アイドル推しの人が増えている。現在推しているジャンルの、推し活を始めたきっかけを尋ねた質問では、いずれのジャンルも「テレビ」がもっとも多く、「ウェブサイト・動画サイト」「SNS」がそれに続いた。SNSをきっかけにした推し活は2023年から拡大傾向にあり、とりわけマスコットキャラクターはSNSをきっかけに推し活を始めた人が多い。推し活を通して得られたものとしては（複数回答）、「満足感」「ストレス発散」「癒し」が上位を占めた。男女別でみると、女性では「癒し」を挙げる回答が52.0％に達している。具体的なエピソードとしては、「推し活をしていたお陰で、普段関われない年代の方とも仲よくなれた」「推し活を通して、普段旅先に挙がらない土地に行って観光をした」「普段味わえない感動を知れた」といった声が寄せられた。現在推しているジャンルに、1カ月平均でいくらくらいお金を使っているかを尋ねたところ、いずれのジャンルも2023年の調査結果と比較して支出が拡大傾向にあり、1カ月あたり平均1万円以上使っている人は2023年の10％程度から30％程度に増えている。今年（2025年）、推し活を辞めた経験があるかを尋ねた質問では、「ない」とする回答が87.3％を占めた。推し活でお金を使う際の悩みを尋ねたところ（複数回答）、「月によって出費が嵩むときがあること」（30.6％）が最多となり、以下「つい使いすぎてしまうこと」（30.1％）、「使えるお金が少ないこと」（28.6％）が続いている。また、「いきなりイベントなどの発表があり、すぐに使えるお金が少なく断念しなきゃいけないときがあること」「金銭面でこの先推し活を続けられるか不安なこと」が2023年と比較して増加傾向にある。推し活にお金を使っている人（549名）に、推し活のお金の使い方で工夫をしているかを尋ねた質問では、「工夫している」という回答が85.2％を占めた。推し活の際のお金の使い方での、具体的な工夫の内容を尋ねたところ（複数回答）、「手放すときのことを考えて、売りやすいものを選んで買うようにしている」が7.5％から14.4％、「なるべくフリマアプリなどで中古品を買うようにしている」が11.6％から16.4％、「分割手数料無料の分割払いなどを活用し、支出の調整をおこなっている」が5.6％から14.6％に増加している。推し活で利用する支払いサービスで、魅力的だと感じるもの、求めるものを尋ねた質問（複数回答）では、「使い方が簡単」「使った金額がすぐにアプリに反映されて管理しやすい」といった、利便性や支出管理のしやすさが上位を占めた。推し活で分割手数料無料の「分割払い」や「あと払い」を利用した経験があるかを尋ねたところ、「ある」という回答が40.5％に達している。分割手数料が無料なら、分割払いを利用したいと思うかを尋ねた質問では、「ぜひ利用したい」と「利用したい」を合わせた割合が6割超を占めた。推し活の支払い手段にもっとも重視することとしては、「手数料の有無」（20.0％）がもっとも多く、以下「自分のペースで支払えること」（18.0％）、「アプリで管理できる便利さ」（15.3％）が続いている。