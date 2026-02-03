オンラインイベント「みんなのTECH PLAYまつり」開催中

「TECH PLAY」が次世代のリーダーエンジニアに

パーソルイノベーション TECH PLAY Companyが運営する、テクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX組織構築の支援サービスを提供する「TECH PLAY（テック プレイ）」は、次世代のリーダーエンジニアに今必要なコンテンツを届ける新企画「みんなのTECH PLAYまつり」を、2月2～6日にオンラインで開催している。「みんなのTECH PLAYまつり」では、オンラインイベントや動画、マガジンといったコンテンツを通じて、変化の速いAI時代においてエンジニアが何を学び、どう進むのかを見つめ直すことによって、次の一歩を考えるヒントを提供する。「変化の速いAI時代、これからどう進む？」をテーマに、エンジニアが「学ぶ・つながる・発信する」を実現する5日間のオンラインイベントであり、期間中はトップエンジニアによるトークセッション、テーマ別動画企画、LT会（ライトニングトーク）、「TECH PLAY」編集部によるマガジン特集といったコンテンツを用意している。エムスリーのVPoEである河合俊典（ばんくし）氏がアンバサダーを務め、おもな登壇者としてはNewbeeの代表である蜂須賀大貴氏、Canva JapanのJapan Community Lead ＆ EvangelistであるKT氏、DMM.comのプラットフォーム開発本部第3開発部に所属するミノ駆動氏などを予定する。同イベントを通じて、参加者に「技術を軸に自分のキャリアを再定義できる5日間」という体験価値を提供することで、変化の激しい時代に自身にとって今必要な学びや方向性を見つけるヒントを届けることを目指す。