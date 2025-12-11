若年層・介護士やドライバー領域に特化した人材紹介「ピタテン」でオウンドメディア「転職！ヒントBOX」を開設

「転職！ヒントBOX」のロゴ

履歴書の書き方や面接対策など実践的なノウハウをわかりやすく提供

パーソルイノベーションは12月9日に、同社の展開する若年層・エッセンシャルワーク領域に特化した人材紹介サービス「ピタテン」において、未経験や転職経験が少ない20～30代の求職者に向けた、転職に関するお役立ち情報を提供するオウンドメディア「転職！ヒントBOX」を開設した。「転職！ヒントBOX」では、求職者のよりよいキャリア選択を可能にすべく、転職に役立つノウハウや業界動向、履歴書の書き方や面接対策といった、実践的な情報をわかりやすく提供する。掲載記事は、「ピタテン」の知見を活かして専門性と信頼性を重視して執筆されており、今後も定期的にコンテンツを更新することで、転職を考えるすべての人に「ヒント」となる情報を発信していく。「ピタテン」は、未経験の人でもチャレンジしやすい求人を厳選して、キャリアアドバイザーが内定までマンツーマンでサポートするなど、量より質にこだわった丁寧なサポート体制を用意する人材紹介サービス。人材不足が深刻化するエッセンシャルワーク領域における人材の紹介によって、求職者だけでなく人材確保に悩む企業に対しても最適なソリューションを提供する。