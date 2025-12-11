岡山・倉敷の結婚式場で企業・団体向けに「新宴会・イベントプラン」の提供を開始

結婚式場を企業や団体向けのイベント空間として活用

忘新年会、歓送迎会、表彰式、祝賀会、記念式典、入社式などで活用

多彩な空間を活かした演出が可能

ブライダルクオリティの料理提供も

NISHIKIYAグループは12月9日に、同社が岡山・倉敷エリアで展開する結婚式場を従来のウェディング利用だけでなく、企業・団体向けの幅広いイベントに利用する、新宴会・イベントプランの提供を開始した。今回、提供が開始された新プランは、企業や団体の「リアルで集まる価値」が再認識され、従来の宴会場・ホテル会場に代わる付加価値のある空間への需要が高まっていることを受けて、結婚式で培った強みを活かし、企業イベントの新たな選択肢を提供すべく開発されている。同プランでは、団体旅行、忘年会、新年会、歓送迎会、懇親会、同窓会、謝恩会、表彰式、祝賀会、記念式典、周年式典、入社式、内定式、決起集会、展示会、セミナーといった多彩な用途に対応し、チャペル、ガーデン、クラシックバンケット、リゾートテイスト会場など、多彩な空間を活用して目的に合わせた演出ができる。料理にもこだわり、ブライダル同等のクオリティでフレンチ・和洋折衷・ビュッフェなど幅広く対応する。さらに、専属プランナーが式場運営で磨かれた進行管理・演出ノウハウを活かして、企業・団体イベントのトータルサポートを行う。おもな活用事例としては、表彰式×ガーデンパーティ、内定式×記念撮影×懇親会、周年記念式典×企業ヒストリー動画上映、展示会×商談スペース設置、同窓会×フォトスポットなどを想定している。