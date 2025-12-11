年末フェスに新スポット誕生！ Ploom LOUNGEで限定コラボをゲット

「COUNTDOWN JAPAN 25／26」と

「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」の会場内に

「Ploom LOUNGE」を出展

特別な空間で格別の一服体験

「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」に出展される

「Ploom LOUNGE」のイメージ

「COUNTDOWN JAPAN 25／26」に出展される

「Ploom LOUNGE」のイメージ

「COUNTDOWN JAPAN 25／26」

とのコラボフロントパネルのイメージ

「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」

とのコラボフロントパネルのイメージ

日本たばこ産業（JT）は、12月27～31日の期間に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される年越し音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 25／26」、および12月26～29日にインテックス大阪（大阪府大阪市）で開催される「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」に協賛し、会場内に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE（プルーム・ラウンジ）」を出展する。「COUNTDOWN JAPAN 25／26」と「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」の会場内に出展される「Ploom LOUNGE」では、20歳以上の喫煙者を対象に加熱式たばこ・紙巻たばこを愉しめる喫煙スペースを用意するとともに、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」のテイスティングおよび販売を行う。内部は、「AURA Stardust」をテーマに宇宙空間を旅しているかのような没入感を演出し、広がる宇宙に散りばめられた光の粒が訪れる人々をオーラのように包み込んで、唯一無二の一服体験へと誘う。あわせて、「Ploom AURA」デバイスのユーザー、および会場で「Ploom AURA」デバイスを購入した人を対象に、会場ごとに異なるオリジナルのフロントパネルへの交換サービスを数量限定で提供する。各フェスそれぞれ4種ずつ計8枚の展開で、いずれも「Ploom LOUNGE」において手持ちのフロントパネルとの交換が可能になる。