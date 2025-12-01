Ploom Shopの銀座・名古屋・なんば店カフェがリニューアル！ 限定ステッカーやドリンクも

リニューアルされた「Ploom Shop」における

カフェエリアのイメージ

素材感にこだわった大人の空間

カフェエリアのリニューアルオープン記念でプレゼントされる

「cafe ploom」オリジナルステッカーのイメージ

「エボ・ブラック・メンソール」「エボ・フレッシュ・ミント」

発売記念のオリジナルドリンク

「THE Mariage Drink ジンジャー・エスプレッソ・トニック」

日本たばこ産業（JT）は、加熱式たばこブランド「Ploom」の旗艦店「Ploom Shop 銀座店」（東京都中央区）、「Ploom Shop 名古屋店」（愛知県名古屋市）、「Ploom Shop なんば店」（大阪府大阪市）のカフェエリアを12月1日にリニューアルオープンした。Ploom Shopは、Ploomの体験や販売、専門スタッフによるアフターサポートなどを行っており、上質な空間でPloomブランドを体感できる専門店。今回のPloom Shop3店舗におけるカフェエリアのリニューアルでは、来店客にゆったりとした空間でPloomを体験してもらえるよう、内装デザインが一新された。リニューアルしたカフェエリアは、Ploomの世界観が存分に愉しめるPloom販売・体験エリアとシームレスにつながる世界観を実現し、「素材感にこだわったゆったりと落ち着ける大人の空間」をコンセプトにデザインされている。新たに「cafe ploom」として生まれ変わっており、こだわりのフード＆ドリンクとともに「格別の一服」が愉しめる。あわせて、12月1日からはカフェエリアのリニューアルオープンを記念して、「cafe ploom」来店客を対象にcafe ploomオリジナルステッカーをプレゼントする。数量限定で、なくなり次第終了となる。さらに、12月1日の「エボ・ブラック・メンソール」「エボ・フレッシュ・ミント」発売を記念して、オリジナルドリンク「THE Mariage Drink ジンジャー・エスプレッソ・トニック」を、12月29日までの期間に提供している。なお、オリジナルドリンクの提供は、Ploom Shop 銀座店、Ploom Shop 名古屋店、Ploom Shop なんば店に加えて、「Ploom Shop 天神店」（福岡県福岡市）でも行われている。対象は、エボ・ブラック・メンソールまたはエボ・フレッシュ・ミントを購入して、アンケートに回答した人（期間中1人1回のみ）。