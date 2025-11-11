爽快感を極める！ JT「EVO」から新メンソール2銘柄

「エボ・ブラック・メンソール」（左）と「エボ・フレッシュ・ミント」

ひと口目からさわやかなミントの香り

日本たばこ産業（JT）は12月1日より、「Ploom（プルーム）」専用の新加熱式たばこスティックブランド「EVO（エボ）」から、「エボ・ブラック・メンソール」「エボ・フレッシュ・ミント」の2銘柄を、全国のコンビニエンスストアおよびたばこ販売店などにて順次発売する。どちらもたばこスティック20本入りで、価格は550円。「エボ・ブラック・メンソール」は、研ぎ澄まされたメンソール感をしっかりとした吸いごたえとともに味わえる「最強メンソール」で、吸い終わった後はシャープでキレのよい後味を愉しめる。「エボ・フレッシュ・ミント」は、ひと口目からさわやかなミントの香りが口いっぱいに広がる「清涼メンソール」で、甘みのあるミントの香りと程よいメンソール感によって、心地よい冷たさを味わえる。どちらの銘柄も、メンソールの冷感をより引き立たせる冷感アクティベート成分を搭載することで、よりクリアな爽快感を実現した。なお、既存のメンソール銘柄「エボ・コールド・メンソール」にも冷感アクティベート成分を搭載し、アップグレードされた爽快感極まる「強冷メンソール」を愉しめるようになっている。11月15日からの順次発売で、価格は550円。「EVO」は、JT史上初となる加熱式たばこ専用のプレミアムブランド。厳選たばこ葉のみを使い、10万回を超えるテイスティングを経て選び抜かれた逸品となっている。