原点の美しさ、進化した味わい、加熱式たばこ用デバイス「Ploom CUBE」発売

Ploom CUBE

最新の加熱技術を搭載

「HEAT SELECT SYSTEM」各モード

本体は4色のカラーバリエーションを用意

日本たばこ産業（JT）は10月1日に、加熱式たばこ用デバイス「Ploom CUBE（プルーム・キューブ）」を、「CLUB JTオンラインショップ」と全国のPloom Shopで発売した。カラーは、ジェットブラック、ゴールド、ネイビーブルー、ルナシルバーの4色。スターターキットの価格は1980円。「Ploom CUBE」は、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」と同様に、JTの最新加熱技術であるSMART HEATFLOWを搭載することで、別格のうまさを愉しめる加熱式たばこ用デバイス。SMART HEATFLOWは、加熱によって発生する雑味や焦げ臭さを抑えつつ、たばこ葉の香味を引き出す最適な温度を長くキープし、味わいの一貫性を高めている。また、加熱効率を最大限に高めるために、ミクロン単位の精度で加熱カップを加工しており、楕円状のカップ構造によってたばこスティックとの接触面積を増やすことで、その味わいを余すことなく引き出してくれる。さらに、加熱式たばこの味・吸いごたえに対するユーザーのニーズに応えるべく、「HEAT SELECT SYSTEM」として以下の4つの加熱モードを用意している。本体は、「Ploom」の原点であり、手のひらに収まるラウンデッドキューブのデザインを採用し、手にした時の美しさと持ちやすさを追求した。4色の本体カラーに加えて、ジェットブラック、ルナシルバー、ゴールド、ネイビーブルー、ラヴァレッド、オーシャンブルー、プラムバイオレット、ラベンダーの、8色のフロントパネルを用意している。そのほか、ボタンもスクリーンもないミニマルな設計で、カバーをスライドしてスティックを挿すだけで1服を愉しめるようになっており、燃焼にともなう灰や煙が出ないほか、たばこスティックのクリーンシールによって葉こぼれを防ぎ、よりクリーンで快適な使用感を実現した。フル充電なら最大約27本を使用可能で、スティック×3本まで連続して使用できる。サイズは幅45.0×高さ77.5×奥行き24.1mmで、重さは約85.4g。