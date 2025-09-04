別世界のような輝き、Ploom AURA限定カラー「アンバーヘイズ」発売

「Ploom AURA」の

日本たばこ産業（JT）は9月2日から、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の新カラーバリエーションとなる、「アンバーヘイズ」をCLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shopなどにて、数量限定で順次発売する。スターターキットの価格は2980円。「Ploom AURA」は、「味わい」を中心に進化した加熱式たばこ用デバイスで、5月の先行発売、7月の全国拡販を経て、8月時点では累計販売数量200万台を同社としては最速で突破している。今回、発売される「アンバーヘイズ」は、2025年リミテッドカラーシリーズの第1弾として登場する、まるで別世界のような輝きを放つイエローカラーが特長で、デバイスを手に取るユーザーのスタイルを引き立てて、確固たる個性を鮮やかに表現し、自身の世界を増幅させる。スターターキットには、「Ploom AURA」本体に加えて、クリーニングスティック、USB Type-Cケーブルが付属する。