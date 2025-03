Ploom Xでクリエイターの河村康輔氏とコラボモデル、数量限定で発売

SPECIAL EDITION STRIPE BLUE

BY KOSUKE KAWAMURA

デザインを再構築

「プルーム・フロントパネルKOSUKE KAWAMURA Model」と

「プルーム・スティックトレイ KOSUKE KAWAMURA Model」

日本たばこ産業(JT)は3月4日から順次、加熱式たばこ用デバイス「プルーム・エックス・アドバンスド」から、クリエイターの河村康輔氏とのコラボレーションした「SPECIAL EDITION STRIPE BLUE BY KOSUKE KAWAMURA(プルーム・エックス・アドバンスド・ストライプブルー)」を数量限定で発売する。価格は980円。SPECIAL EDITION STRIPE BLUE BY KOSUKE KAWAMURAは、河村氏がシュレッダーアートで「プルーム」のデザインを再構築したデバイス。デザインとの相性がよく、指先に心地よい触覚をもたらす質感となっており、デバイスを手に取るたびに新たな魅力とよろこびを感じさせてくれる。今回のコラボレーションは、さまざまなプルームのデザインを通じて「現代におけるたばこの愉しみ」を提供する、「Ploom Design House(プルーム・デザイン・ハウス)」のプロジェクトとして、「進化の探求」という共通の哲学のもと実現した。SPECIAL EDITION STRIPE BLUE BY KOSUKE KAWAMURAの発売にあわせて、河村氏とコラボレーションした限定アクセサリがもらえるキャンペーンを、「Ploom X CLUB」にて、3月4日~4月25日0時の期間に実施する。同キャンペーンの賞品は、「プルーム・フロントパネルKOSUKE KAWAMURA Model」の「Aqua Bouquet」「Rose Bouquet」「Olive Bouquet」、および「プルーム・スティックトレイ KOSUKE KAWAMURA Model」の「STRIPE BLUE」。そのほか、河村康輔氏モデルのフロントパネル3種が交換できるサービスを、全国の「Ploom Shop」で3月4日から数量限定で実施している(交換には2000ポイント分のCLUB JT ポイントが必要)。