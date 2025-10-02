三重・鈴鹿市に、暑い日も雨の日も親子で夢中になれる「巨大室内遊園地」がオープン！

天気を気にすることなくゆっくり遊べる室内遊び場がフレスポ鈴鹿内にオープン

ユーエスマートは9月20日に、室内遊び場「キッズランドUS 三重鈴鹿店」を商業施設のフレスポ鈴鹿（三重県鈴鹿市）内にオープンした。「キッズランドUS」は、家族で楽しく遊び、くつろぎ、かけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場。遊び放題プランや短時間プランなどを用意しており、気軽でおトクに利用できる。受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者の交代も自由で、暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも、天気を気にすることなくゆっくり遊べる。今回オープンしたキッズランドUS 三重鈴鹿店は、約490坪の園内にかわいい子牛さんのお世話体験ができる「牧場コーナー」、宇宙空間のようなコーナー内に楽しい仕掛けが盛り沢山の「ボールプール」、スマートフォンだけで気軽に記念撮影を楽しめる「セルフ写真館」、コース内をドライブできる「カートコーナー」といった、ユニークでスペシャルな遊びが充実している。さらに、追加料金なしで利用可能なカラオケやアーケードゲーム、風船ハウスやパンダメリーゴーラウンドといった約30種類以上の遊具を導入するとともに、飲食コーナーも設置する。飲食は持ち込み自由なので、遊び疲れたらお昼休憩やおやつタイムなどひと休みできる。そのほか、天候を気にせず体を動かしてアクティブに遊べるコーナーとして、楽しい仕掛けがいっぱいの巨大アスレチック「スーパージャングルジム」、公園でお馴染みの遊具が勢揃いする「公園コーナー」、白くて大きなふわふわのお山が可愛い「ふわふわドーム」、迫力満点の大型エアー遊具「エアースライダー」も設置されている。営業時間は10時～19時。