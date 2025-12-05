モスバーガーのネット注文を詳しく解説 注文から受け取り、注意点まで
2025/12/05 13:30
モスバーガーでのネット注文の仕方を知りたい人に向けて、ネット注文する方法を解説します。テイクアウトなのか配達なのかなど、ネット注文では決めることがいくつかあるため、事前に流れをしっかり把握しておきましょう。
また、モスWEB会員に登録するメリットも紹介するので、ぜひこの機会に登録して利用してみましょう。
モスバーガーには、スマートフォンやパソコンを使ってモスバーガーの商品を注文できるサービス、「モスのネット注文」があります。事前に注文しておけば、指定時間に取りに行くだけでOK。また、デリバリーの依頼も可能です。
ネット注文では、新商品や一部の単品バーガー・ドリンクがネット注文割引の「特別価格メニュー」として特集されています。気になる新商品などを安く試せるところもポイントです。低アレルゲンメニューもネット対応しており、アレルギー体質の方も安心して注文できるでしょう。
モスバーガーのネット注文では、会員登録も不要です。ただし、会員登録をした場合としていない場合では、支払方法などで違いがあるため、その点を理解してから登録するかどうか決めるといいでしょう。
モスバーガーのネット注文で利用できる支払い方法は、以下のとおりです。
・モスカード
・クレジットカード
・Apple Pay（iPhone端末のみ）
・PayPay
・d払い
・dポイント
なお、会員登録なしの場合電子クーポンの利用やプレゼント企画への応募等はできません。
会員登録をするとクーポンを使える以外にも、2回目以降に氏名・住所の入力が省略可能ですので、継続的に利用する可能性がある場合は、会員登録を済ませておくことをおすすめします。
それでは、モスバーガーのネット注文の方法をステップごとに解説します。
基本的な注文の流れは、以下のとおりです。
1．モスバーガーのネット注文サイトへアクセスする
2．お持ち帰りかお届けテイクアウトか宅配かを選ぶ択
3．店舗と時間を選ぶ選択
4．メニューを選ぶ
5．会計
まず、モスバーガーのネット注文サイトへアクセスしましょう。
スマホの場合は、公式アプリからのネット注文も可能なので、事前にダウンロードしておくのがおすすめです。
iOS:Apple Store
Android：Google Play
次に、注文した商品の受け取り方法を決めます。店舗でのテイクアウト（お持ち帰り注文）と指定の場所への宅配（お届け注文）から、選択可能です。
「お持ち帰り注文」では、店舗で受け取る時間帯を指定して注文します。受け取る時間帯は、10分単位で指定可能。ドライブスルーで受け取る場合も、「お持ち帰り注文」を選びましょう。
「お届け注文」では、指定した住所へ届けてくれます。自宅を指定すれば、自宅まで届けてくれるためとても、大変便利です。こちらは15分単位で受け取る時間帯を指定できます。
なお、「お届け注文」は一部の店舗のみ対応しているため、事前に確認するようにしましょう。
続いて、受け取る店舗と時間を指定します。店舗は、フリーワード・郵便番号・地域から検索可能です。持ち帰りの場合、指定できる時間は10分ごと。希望の持ち帰り時間帯を選択したら、「指定した時間で注文」をタップしましょう。
お店と時間を指定したら、注文したい商品をメニューから選びましょう。「朝モス」の注文も可能です（朝10：30まで）。また、ネット注文であれば、「ネット注文特別価格・限定メニュー」も選べます。
バーガー注文時は、「単品」または「セット」のいずれかを選択しましょう。もし個別のオーダー（抜いてほしい具材やソース、付属品など）があるのであれば、「カスタマイズ」をタップして詳細を選択してください。
商品をすべて注文し終わったら、カートボタンを選びましょう。選択した商品を確認して問題なければ、「購入手続きへ」をタップし会計へ移行します。この画面で、持ち帰り店や持ち帰り時間の変更も可能です。
続いて会員登録の画面に移行しますが、先述のとおり、会員登録をしなくても注文できます。しない場合は、「会員登録せずにご注文」を選んで進めましょう。氏名・電話番号・メールアドレスなどの必要情報を入力して、希望の支払い方法で決済を済ませればOKです。
なお、モスバーガーのネット注文では、一度決済してしまうと、他の決済方法に変更できません。注文内容の変更においても同様で、いったん確定してしまうとサイト上で変更ができません。変更したい場合は、注文先の店舗に直接相談してください。
モスWEB会員とは、モスバーガーをよりおトクで便利に楽しむための無料会員サービスです。登録することで、最新情報や限定クーポン、会員限定特典など、さまざまなメリットを受けられます。
まず、モスバーガーの新商品やキャンペーン情報をいち早く知ることができます。月に3～4回配信されるメールマガジンで、季節限定メニューやお得なイベント情報が届くため、モスファンには見逃せません。
さらに、会員限定の「得！モス！クーポン」が配信されるのもポイント。割引や特別メニューなど、期間限定・店舗限定で使えるクーポンが不定期に届くので、日常的にモスを利用する方にとっては大きな魅力です。
また、モスカードを登録すると「モスカードプログラム」に参加でき、利用実績に応じてランクアップやMOSポイントの付与などの特典を受けられます。ランクが上がるほど、限定クーポンやキャンペーン応募などの特典も充実していくので、よりお得にモスバーガーを楽しめるでしょう。
そのほか、小学生以下を対象とした「モスこども会員（無料）」に登録すると、会員限定の楽しいコンテンツも利用可能です。
モスWEB会員の登録は、スマートフォンやパソコンから簡単に行えます。わずか3ステップで完了するため、初めての方でもすぐに始められます。
以下の手順に沿って登録を進めましょう。
【登録の流れ】
1．メールアドレスの認証
まず、モスWEB会員の登録ページでメールアドレスを入力します。入力後、認証用のパスコードが届くので、案内に従って認証画面に入力してください。
2．会員情報の入力
続いて、パスワード・生年月日・居住地・性別を入力します。登録内容はあとからマイページで変更することも可能です。
3．登録完了
入力内容を確認して送信すると、登録完了メールが届きます。これでモスWEB会員として利用を開始できます。
登録が完了すると、会員限定のメールマガジンやクーポン配信、モスカード特典などが利用できるようになります。モスバーガーをよりおトクに楽しむ第一歩として、まずは会員登録から始めてみましょう。
モスバーガーのネット注文は、スマートフォンやパソコンから簡単に利用できる便利なサービスです。
テイクアウトか宅配を選ぶだけで、事前に注文と決済を完了でき、店舗での待ち時間やお店まで行く時間を大幅に短縮できます。さらに、ネット限定の特別価格メニューや低アレルゲン対応商品も選べるため、より快適にモスを楽しめるのが魅力です。
また、会員登録をすれば、クーポンの利用やポイント特典、モスカードプログラムなど、さらにお得なサービスも利用可能です。モスバーガーを頻繁に利用する方は、モスWEB会員登録を済ませておくとスムーズに注文でき、毎回の食事がより便利で楽しくなるでしょう。
