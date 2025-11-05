新宿で東京最大級のカレーフェスを開催、食べログ3.5超の名店だらけ！

日本全国から伝説級のカレーの名店が集結する

ブルースモービルは12月2～14日の各日11～21時に、東京最大級の規模となるカレーイベント「東京カレー万博」を、新宿区立大久保公園で開催する。会場での価格は、ライスが400円、カレールー（ハーフサイズ）が600円。今回、開催される「東京カレー万博」では、そのほとんどが「食べログ」で3.5点を超える、カレーマニアにとっては名の知られた伝説級の名店が集結。都内の行列店から大阪の名店まで、普段は決して一堂に会することのない名店のカレーを味わえる。さらに、カレー百名店の1つである「wacca」（食べログでの点数は3.77点）をホストに、ラーメン百名店の「うずとかみなり」（食べログでの点数は3.91点）、「亀戸煮干中華蕎麦つきひ」（同3.77点）、「博多ラーメン でぶちゃん」（同3.71点）とのコラボによる「限定コラボカレー」も登場する。会場では、食べ比べしやすいようハーフサイズのカレールーとライスを個別に販売するため、来場者は自分だけのオリジナル「あいがけカレー」を自由に創造できる。