「古本買取」の東京書房、出張買取現場の動画を紹介

実際の出張買取サービスの様子を動画で公開

新規動画をYouTube公式チャンネルで公開

東京書房は1月29日に、実際の出張買取現場の様子を収録した新規追加動画を、公式YouTubeチャンネルにて公開した。東京書房が提供している出張買取サービスは、自宅まで専門スタッフが訪問して、その場で査定・買取を行う。一方で、はじめて同サービスを利用する人からは、以下のような不安の声が寄せられていた。「どのようなスタッフが来るのか不安」「作業の流れがわからない」「自宅に知らない人を入れることに抵抗がある」「強引な営業をされないか心配」今回の、実際の出張買取現場の様子を収録した動画の公開は、これらの不安を解消して安心してサービスを利用してもらうべく行われている。公開された動画には、スタッフの訪問から作業完了までの一連の流れをはじめ、実際の査定作業の様子や買取作業後の利用者の実際の声が収録されており、同社スタッフの丁寧な対応や、利用者の住環境に配慮した作業の様子がわかる。東京書房は、最新の専門書から江戸期の古典籍まで、幅広い年代や分野の書籍を対象に出張買取を行っている。バーコードやISBN番号の有無を問わず査定を実施しているので、他店で買取を断られた古い本や自費出版物にも対応する。また、買取対象外となる書籍は利用者の希望に応じて、手数料無料での回収を行っている。東京書房の公式YouTubeチャンネルでは、さまざまな買取現場の事例や本の買取に関する情報を幅広く配信しており、○さまざまなジャンルの買取現場○大量買取から少量買取まで、規模別の作業事例○本の価値を見極めるポイント○買取価格がつきやすい書籍の特徴○古書・古本に関する豆知識○出張買取を依頼する際のポイントといったコンテンツを用意する。