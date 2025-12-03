「ミドルレンジ」「新生活」などをテーマに需要をつかむ、MSIが語るPC戦略

鈴木淳部長代理

【Windows 10 EOS後の市場をどう動かす？・1】2025年10月14日、Windows 10のサポートが終了（EOS）した。その直後、一般PC市場は買い替え需要で大きく伸びた一方、ゲーミングPCは「価格上昇」と「動機不足」で伸び悩んだ。この環境下、エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は家電量販店との連携キャンペーンやミドルレンジ強化、春の新生活・教育市場への照準など、複合的な打ち手を進めている。EOS後のPC市場でMSIは何を見て、どのようなことに取り組むのか。ノートPC営業本部コンシューマー営業部の鈴木淳部長代理に聞いた。（BCN・佐相 彰彦）（以下、敬称略） PC市場は一般的にEOSで大きく伸びましたが、ゲーミングPCの伸びは全体よりも鈍化したといえます。ゲーミング層はリテラシーが高く、Windows 11へのアップグレードを既に済ませているケースが多かったため、EOSが強い買い替え動機にはなりづらかったのです。最大の要因は価格です。新しいGPUを搭載したモデルは以前の世代に比べて、約20％価格帯が上昇しており、かつて20万円を切ることもあったミドルレンジが今では25万円前後になっています。さらに、昨今の人気ゲームは「最高スペックでなくても十分動く」という傾向があり、EOSという観点では性能面での買い替え動機が弱かった。また、EOSよりも前に人気ゲームの発売があったという点で、先ほども申し上げたように既にWindows 11搭載PCの買い替えがあった。結果として、需要が盛り上がらなかったのだといえます。家電量販店さんと連携し、下取り・増額キャンペーンなどの店頭施策を拡充しています。特にミドルレンジモデルのエントリー強化と合わせて、「手に届く価格×体験のアップグレード」を前面に出すことで、買い替えの背中を押す取り組みです。ゲーミングでは、エントリーモデルが売れているという手応えがあります。価格と体験のバランスが良いモデルの販売に力を入れていきます。春の新生活シーズンは引き続き重要です。特に高校生など、学生のPC必携化が進んでいます。新入学や新社会人に向けて、初めてのPCもしくは次の1台としてミドルレンジの最適解を明確化して伝えることが重要だと考えています。春商戦はコンシューマー市場のカギ。学生や若年層に合わせたラインアップを強化していきます。現在、PCの買い替えサイクルは7～8年といわれています。コロナ禍（2020～21年）に購入した層の買い替えが2027～28年に到来する見通しです。短期はEOS後の余波で緩やかな需要継続と春の新生活。長期はコロナ禍に購入した層の買い替えを見据え、プロダクトと販路の準備を進めます。業界では「AI PC」が話題になっています。ただ、現時点で一般消費者が実用的に使う部分は少ないのではないでしょうか。一方、スマートフォン（スマホ）で生成AIを中心にAIの活用が増えているといえます。そのため、PCメーカーとして「スマホでやるよりもPCでやった方が便利」と感じさせるようなAIを活用したキーメッセージやプログラムを打ち出すことが重要になってきます。10代や20代の若い層は、AIに対して「これをしなさい」という命令ではなく「どうしたらいいか」と問いかける（対話する）使い方をする傾向があると聞いています。これは新しいPCの使われ方や需要を生む可能性を秘めています。また、AIはバックグラウンドやクラウドで動いているので、お客様に「この機能はAIだったんだ」と気付かぬうちに使っている形で浸透していくと考えています。AIは将来的に重要なトレンドになると捉えています。今後、さらにPCの買い替えを促すためには、これまで一般的だったPCの使い方に加え、少し角度を変えた使い方の提案が必要だと考えています。