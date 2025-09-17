3万円台前半の27インチ4Kモニター 長時間作業でも安心 MSI「PRO MP273UP E6」

眼にも優しい 27インチ4K UHDのビジネス向けモニターが登場

エムエスアイコンピュータージャパンは9月18日、27インチ4K UHD（3840×2160）解像度のビジネス向けモニター「PRO MP273UP E6」をビックカメラ、コジマ、ソフマップ、MSI公式オンラインショップで発売する。想定価格は3万2800円前後。新製品は、フルHDの4倍の4K UHD解像度で、広い作業スペースを確保でき、作業効率も上げられるビジネス向けモニター。液晶には、高画質、広視野角が特徴なIPSパネルを採用し、どの角度からでもきれいな表示を実現。sRGB 99％、Adobe RGB 93％、DCI-P3 97％と色再現性の高さも特徴だ。長時間の使用でも安心の目に優しい機能も搭載する。アンチフリッカー、ブルーライトカットのほか、MSI独自の「Eye-Q Check」機能により、姿勢や目の疲労具合のセルフチェックが可能だ。また、光沢が抑えられたノングレアパネルなので、目に対する刺激を低減できる。インターフェースは、HDMI 2.0b×2基、DisplayPort 1.4a×1基、ヘッドホン出力×1基を備える。PIP／PBP機能で2系統の映像を同時表示できるので、作業効率もさらに高められる。また、内蔵スピーカーを備えており、音声再生も可能だ。スタンドは高さ調整・チルト・スイベル・ピボットに対応。VESA 75対応でモニターアームや壁掛けができる。このほか、消費電力を抑えるエコモードや、リサイクル段ボール使用のサステナブルパッケージを採用し、環境にも配慮している。