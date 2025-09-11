国内初！ アイ・オー・データ機器が「Thunderbolt 5」対応ポータブルSSDを発売

「SSPU-TFC」シリーズ

大容量映像データの転送やバックアップを効率的に

本体はケーブル一体型

本体全体と温度検知ファンで効果的に温度上昇を抑制

アイ・オー・データ機器は9月10日に、国内メーカーとしては初となるThunderbolt 5に対応した超高速ポータブルSSD「SSPU-TFC」シリーズを発表した。10月中旬の出荷予定で、価格は2TBモデル（SSPU-TFC2）が8万3380円、4TBモデル（SSPU-TFC4）が12万2760円、8TBモデル（SSPU-TFC8）が24万5740円。「SSPU-TFC」シリーズは、最大80Gbpsのデータ転送が可能な、最新規格であるThunderbolt 5に対応した外付けHDD。最大読み込み速度は最大毎秒約6000MBに達し、Thunderbolt 4／USB4接続のSSDと比較して、約1.5倍高速となっており、大容量の8K／12K RAW動画や研究データ、シミュレーションデータといったファイルも、スムーズに転送・保存できる。本体はケーブル一体型なので、ケーブルの取り違えや紛失の心配がなく、バスパワー駆動に対応しているため、別途ACアダプタなども必要ない。さらに、放熱性に優れたアルミボディーを採用するとともに、温度検知ファンを搭載しているので、高速動作時に発生する熱を効率よく外部へ放出させられる。また、ヒートシンクデザインの採用によって表面積を拡大し、熱伝導効率を高めており、本体全体と温度検知ファンの両方で放熱することで、SSDの温度上昇を効果的に抑制する。出荷状態でのフォーマットはexFAT。サイズは幅150×高さ19×奥行き58mmで、重さは約290g。ケーブル長は27cm。