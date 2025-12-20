愛犬・愛猫をリアルタイムで見守り！ エレコムのスマホ操作対応カメラ付き自動給餌器

カメラ付き自動給餌器の使用イメージ

昼夜を問わず24時間クリアな映像

エレコムは、スマートフォンアプリからリアルタイムで愛犬・愛猫の様子を見守れる、カメラ付き自動給餌器2モデルを発売している。ラインアップは、4Lタイプの「PET-AF01CAWH」と2Lタイプの「PET-AF05CAWH」。価格はオープンで、実勢価格は「PET-AF01CAWH」が1万7980円前後、「PET-AF05CAWH」が1万6980円前後の見込み。PET-AF01CAWHとPET-AF05CAWHともに、専用のスマートフォンアプリから愛犬・愛猫の様子をリアルタイムで確認可能で、ごはんの量や回数を細かく設定でき、外出中でも規則正しい食生活をサポートする自動給餌器。給餌するフードの量は約7g単位で小分けに設定可能で、愛犬・愛猫に合わせたちょうどいい量を出せるので、肥満対策や早食い・吐き戻し防止に役立つ。さらに、専用のスマートフォンアプリを通じて、遠隔でごはんをあげたり、音声機能で話しかけたりでき、最大10秒間の音声録音も可能なので、ごはんの時間を飼い主の声で知らせることができる。あわせて、食事を見守りつつ愛犬や愛猫の様子を写真や動画で撮影可能で、時系列で保存されるため日々の食事記録としても使える。また、給餌記録は日・週・月で簡単にチェックでき、グラフ表示でフードの増減や偏りがひと目でわかるため、毎日の食事リズムを確かめられる。ナイトビジョンモードも備えており、昼間だけでなく夜や暗い場所でもペットの様子がしっかり見られるので、24時間いつでも見守りが可能となっている。ほかにも動体検知機能を搭載し、ごはんを食べにきた際などに通知が届く。検知したときの撮影画像は通知欄に保存されるため、後からでも留守番の様子が確認できる。通常の使用にはAC電源を用いるが、補助電源として乾電池をセットしておけば設定済みの現在時刻・給餌設定が保持されるので、再設定を行う必要がなくなる。フードタンクは、本体から取り外して水洗い可能で、フードボウルは汚れ・傷がつきにくいステンレス製のため、常に清潔な状態に保てる。また、フードタンク蓋裏の乾燥剤ポケットに乾燥剤をセットすれば、ドライフードを湿気から守っていつでもカリカリの状態をキープできる。さらに、フードの詰まりや残量の低下を検知してアプリから通知してくれるほか、万が一倒れてもフードがこぼれにくく、いたずらや盗み食いも防げる蓋ストッパーを備えている。給電ケーブルはメッシュタイプで、外部被覆（シース）はナイロン製なので、噛みつきやいたずらによる断線が起きにくい。