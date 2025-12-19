レザー調で耳を塞がない エレコムのオープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン「LBT-OWS03」

シーンを選ばず使える

エレコムのオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン

高音質再生も可能 マルチポイント接続対応 マイク内蔵で便利に使える

LBT-OWS03

シボ感のあるレザー調のデザイン

オフィスでも使える

充電用のUSB-A to USB Type-Cケーブルが付属

エレコムは12月中旬、イヤーカフ構造のオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「LBT-OWS03」をエレコムダイレクトショップ、ビックカメラ.comなどで発売する。カラーはブラック、ホワイトの2色展開。公式オンライン価格は4980円。新製品は、優しくフィットする柔らかいブリッジのイヤーカフ構造を採用したオープンイヤー型の完全ワイヤレスイヤホン。音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができ、車の走行音や通行人の声などイヤホンを外すことなく確認できる。シボ感のあるレザー調のデザインをあしらった、落ち着きのある雰囲気で、自宅やオフィスなどさまざまなシーンで使用可能だ。ドライバーユニットには、オープンイヤーでも聞きやすい17×12mmの高音質ドライバーを搭載。高音質コーデックAACに対応しており、Bluetooth機器に二台同時接続できるマルチポイント機能も搭載する。操作に便利なタッチセンサーも搭載。音声アシスタントなどの操作を耳元だけで行える。さらに、マイクを内蔵するため通話にも対応できるほか、イヤホンは片側のみでも使用可能だ。再生時間は、フル充電時は本体のみで約5時間、ケース込みで最大22時間。ケースには過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池を採用している。IPX4の生活防水仕様。重量は片耳約5.3g。