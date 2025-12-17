難加工材「クロム銅」を使用 finalの有線イヤホン「S6000」 最上位モデルらしく長期間使える構造に

加工が難しい素材を使用した高級イヤホン

finalは12月19日、有線イヤホン「S6000」をfinal公式ストア、全国の家電量販店、イヤホン・ヘッドホン専門店などで発売する。価格は7万9800円で、予約受付中だ。新製品は、伸びが大きく非常に加工の難しい「クロム銅」を緻密に切削したパーツで構成されており、音に豊かな響きが生まれるのが大きな特徴。BAドライバーの可能性を引き出す「S series」最上位モデルだ。また、特殊工具による分解が可能で、長期間の使用を想定した構造となっている。ドライバーには、フルレンジBA2基を水平対向配置で組み合わせたSonion社の別注品を採用。ケーブルはφ0.78規格の2PINコネクターで接続する方式で、柔らかく取り回しの良い12芯の単結晶銅ケーブルを同梱する。本体デザインは円筒形で、耳掛けタイプの装着にも対応する。筐体とケーブルコネクターの接合部の角度をやや内振りし、ケーブルが身体にフィットしやすくなり、タッチノイズもより軽減している。イヤーピースには、超密度フォーム×柔らかシリコン×高弾性シリコンの3素材を組み合わせたトリプルハイブリッド構造の次世代イヤーピース「FUSION-G」を採用。高い遮音性と圧迫感のない快適な装着感を両立し、3サイズ付属するため、フィット感の調整も可能だ。