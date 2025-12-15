7000mAhの大容量バッテリー搭載で3万円台 シャオミのスマホ「REDMI 15 5G」

大容量バッテリー搭載の

シャオミ・ジャパンは12月19日、大容量バッテリーを採用したスマートフォン「REDMI 15 5G」を直営のXiaomi Store各店や家電量販店、オンラインショップなどで発売する。カラーはリップルグリーン、チタングレー、ミッドナイトブラックの3色。市場想定価格はメモリー8GB／ストレージ256GBモデルが3万6980円、4GB／128GBモデルが3万1980円。予約受付中だ。新製品は、7000mAhの大容量バッテリーを搭載し、これまでのシリーズを上回るバッテリー持続時間を実現している。最大2.26日間の使用が可能で、動画再生で最大25時間、音楽再生で最大108時間、電子書籍の読書で最大30時間となっている。また、33Wの急速充電、最大18Wのリバース充電に対応。急速充電だけでなく、モバイルバッテリーのような使い方もできる。充電サイクル1000回前後でもバッテリー容量の80％以上を維持でき、長期間使用も可能だ。CPUには、Snapdragon 6s Gen 3 5Gプロセッサーを採用し、メモリーは最大16GBまで拡張できる。画面には、6.9インチFHD＋ディスプレーを採用。リフレッシュレートは144Hzと滑らかで、AdaptiveSync技術で利用シーンに応じたリフレッシュレートに自動調整する。カメラは、5000万画素AIデュアルカメラシステムを採用。一瞬の動きを捉えるダイナミックショット（8GBモデルのみ対応）や、AI消しゴム、夜間の景色も鮮やかに写すAIスカイ自動ナイトモード、自撮りビューティーモードといった便利なAI機能を使用できる。本体デザインは、背面が四辺すべてに均一な曲線を持つクアッドカーブデザインとなっており、持ちやすい形状だ。さらに、アルミ合金製のカメラデコレーションと彫刻のようなアクセントで高級感を演出している。また、IP64の防滴防塵規格に対応。日常の水しぶきやほこりから本体を保護できる。なお、スピーカーは最大200％の音量アップに対応し、動画視聴などでも部屋の隅々まで広がるサウンドを体感できる。このほか、FeliCaを搭載し、おサイフケータイに対応し、GoogleのAIアシスタント「Gemini」の各機能も使用可能だ。