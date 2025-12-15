帰省時の機内持ち込みもOK！旅の「ヘアブラシアイロン」の最適解

コードレスブラシアイロンプラス

脱着式リチウムイオン電池の採用で航空輸送の規制に対応

ポータブルサイズながらサロンクオリティのヘアセットが可能に

ローネジャパンは12月12日から、同社の展開するヘアアイロンブランド「agetuya（アゲツヤ）」から発売している「コードレスブラシアイロンプラス」の取り扱いが、全国の大型家電量販店と「ドン・キホーテ」店舗（一部を除く）にて、順次開始されることを発表した。カラーは、ブラック、ホワイト、ピンクの3色。価格は1万980円。「コードレスブラシアイロンプラス」は、コードレス・コンパクト設計なので朝充電をして鞄に入れておけば、いつでもどこでもヘアスタイリングが可能なヘアブラシアイロン。航空法規制の対象となるバッテリーを本体から取り外せるので、国内外を問わず手荷物として飛行機内に持ち込めるため、旅先でもいつものヘアスタイリングを楽しめる。バッテリー駆動時間は約35分で、本体のUSB Type-Cポートから充電できる。ブラシ型なので特別な技術は必要なく、髪をとかすだけで直感的にスタイリングが可能となっている。広がりやすいくせ毛は、マイナスイオンを放出する「トリプルイオンホール」によって、まとまりのあるサラサラな髪へと導く。また、ボリューム不足が気になる根元の立ち上げも簡単で、ふんわりと仕上げられる。温度調節は5段階で、ポータブルサイズながらサロンクオリティのヘアセットを実現する。今回、「コードレスブラシアイロンプラス」の販売を開始する店舗は、エディオン、コジマ、ドン・キホーテ、ビックカメラ、ヨドバシカメラ（いずれも一部店舗は除く）。なお、ビックカメラはビューティー家電取り扱い店舗のみとなる。