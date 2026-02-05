200か国以上で使える 3つのプラグが付いてコンパクト Anker初のトラベル用変換プラグ

主要なコンセントタイプが使える 小型化を実現しながら安全性も重視

Anker Nano トラベルアダプタ

（5-in-1, 20W）

3種類のプラグを搭載

USB-C、USB-Aのポートが使える

小型化を実現

アンカー・ジャパンは2月3日、Anker初のトラベル用変換プラグ「Anker Nano トラベルアダプタ（5-in-1, 20W）」を公式オンラインストア、Amazon.com、楽天市場、一部の家電量販店で発売した。価格は3990円。新製品は、汎用性・小型設計・安全性を特徴としたAnker初となるトラベル用変換プラグ。サイズは約86×51×31mmで、重さは約107g。カラーはブラックとホワイトの2色展開。インターフェースはAC差込口×1、USB-C×2、USB-A×2を設ける。3種類のプラグを搭載し、A、C、Gなどの主要なコンセントタイプに合わせることができるため、200以上の国と地域で使用可能となっている。Ankerの独自技術で、折りたたみ時に電力供給を遮断するプラグを搭載。感電リスクを低減できるほか、サイズ面では、一般的な旅行用変換プラグと比較し約30％の小型化を果たしている。このほか、過電流を検知すると自動的に電源を遮断する自動電源制御システムを搭載し、PSE認証を取得している。なお、同製品は変圧器ではないため、別途用意が必要なケースがある。