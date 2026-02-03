350ml缶より小さくて重さは文庫本1冊分ぐらい どこでも使える超軽量のプロジェクター「wowoto Q8」

wowoto Q8

LeaguEは1月24日、置き場所フリーのミニプロジェクター「wowoto Q8」についてクラウドファンディングサイト「Makuake」で応援購入プロジェクトを開始した。開始から集まった金額は目標の2000％となっており、注目を集めている。プロジェクトは2月27日まで実施している。製品は、文庫本1冊分に相当する250g、かつ手のひらサイズのプロジェクター。「缶ジュースより小さい」を売りとするコンパクト設計が特徴だ。サイズは、77×75×60mm。カバンにすっぽり入り、頑張ればポケットにも入れられるサイズ感と言えそうだ。Android 13を内蔵しており、アプリなども起動可能。Wi-Fi 6／Bluetooth 5.4対応で、ワイヤレス環境でも快適に利用できる。ストレージは32GB。標準解像度は1280×720で、最大で4K映像入力が可能となっている。投写サイズは20～120インチで、投写距離は0.5～2mと、狭いところでも使えそうなスペックだ。2Wスピーカーを内蔵しており、サウンドも楽しめる。内蔵バッテリーは、省電力モード（音量50％）での使用で最長2.5時間の連続再生に対応。大体映画1本分ぐらいといったところだろうか。USB Power Deliveryに対応し、急速充電が可能とのこと。このほか、収納に便利な専用ケースと充電器、リモコン、ミニ三脚、電源アダプターが付属する。