クレジットカードより小さい！？ サンワサプライの折りたたみ式ワイヤレスマウス 作業に便利な機能も搭載

サンワサプライは1月29日、コンパクトな折りたたみ式Bluetoothマウス「400-MABS233」を同社の公式オンラインストア「サンワサプライ」で発売した。価格は4280円。カラーはブラック、ブルーの2色を展開する。新製品は、高速スクロールに対応し、クレジットカードよりも奥行きが小さくなる折りたたみ式のワイヤレスマウス。スライドカバーを閉じることで奥行きは約11cmから約7.05cmまで短くなり、コンパクトになる仕組みだ。高速スクロールは用途に合わせて、5段階の調整が可能。縦スクロールの多い作業でも効率を高められる。ボタンについても左右のクリック以外に戻る・進むボタンを備える。カーソルスピードも変更可能となっており、すべて静音ボタンなので、どんな環境でも気にせず使える。スライド式のカバー部分には、肌触りの良いラバーコーティング加工を施した。握った時にもホールド感を感じられる。USB Type-C充電式で、連続使用時間は最大で約50時間。充電しながらでも使用できるように、ポートは正面に配置している。製品には、本体のほか、充電ケーブルと持ち運びに便利なポーチが付属する。