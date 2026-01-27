フラッグシップモデル譲りの音質 ソニー初のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン 気になる音漏れも低減できる

ソニー初のイヤーカフ型イヤホン

音質をアップスケール モード切替で場所を選ばず使いやすい

LinkBuds Clip

装着イメージ

シーンに合わせて使える三つのモードを用意

防滴対応でアクティブシーンでも活用できる

専用ケースカバー

ソニーは2月6日、同社初となるイヤーカフ型完全ワイヤレスイヤホン「LinkBuds Clip」を発売する。カラーはラベンダー、グレージュ、グリーン、ブラックの4色展開で、市場推定価格は3万円前後。専用のケースカバーも同時発売予定だ。新製品は、耳をふさがず快適な装着性を実現するデザインが特徴。周囲の音を聞きながら、同時に音楽や動画などのコンテンツを楽しむことができる。また、さまざまな耳の形に対応できるよう、フィッティングクッションが付属し、装着感も調整可能だ。音質面では、フラッグシップモデルの完全ワイヤレスヘッドホン1000Xシリーズの音質調整技術を生かし、自然でバランスの良い音を実現。高音質技術DSEEで、圧縮音源やストリーミングサービスの音を元の音源に近い豊かで自然な音にアップスケーリングできる。イコライザーも10バンド対応で、細かなカスタマイズが可能だ。さらに、リスニングモードとして「スタンダード」「ボイスブースト」「音漏れ低減」の三つを用意。「スタンダード」は、クリアで自然なボーカルやバランスの良いサウンドで、音楽を快適に楽しめる。騒がしい場所での利用や動画コンテンツの視聴時には、人の声が聞き取りやすくなる「ボイスブースト」が使用できる。静かな環境では、「音漏れ低減」で、周囲に漏れる音を抑えながら音楽やコンテンツを視聴可能だ。バッテリーは、最長で約9時間。ケース充電込みで、最長約37時間となり、3分間の充電で1時間の使用を可能にする急速充電機能も備える。さらに、IPX4相当の防滴対応で、アクティブシーンでの使用もOKだ。通話時には、高度な音声信号処理技術と高精度ボイスピックアップテクノロジーを活用する。AIを活用したノイズリダクション処理で周囲の環境音を低減し、骨伝導センサーを用いて声を正確にとらえ、周囲の環境に左右されず、優れた通話品質を実現する。このほか、新製品は約20％分を再生プラスチックで構成するなど環境面に配慮。視覚障がい者歩行支援アプリ「Eye Navi」と連携した直感的な音声案内機能にも対応する。なお、同時発売となるLinkBuds Clip専用ケースカバーは、ケースとフィッティングクッションをカスタマイズできるシリコン製のアクセサリー。ラベンダー、ブルー、コーラル、グリーン、ブラックのカラー展開となっており、持ち運びに便利なカラビナが付属する。市場推定価格は3900円前後。