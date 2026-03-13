工具いらずで設置完了！ 音楽・充電・ライト一体化の「スピーカー付きウォールシェルフ」をMakuakeで先行販売

スピーカー付きウォールシェルフ

山善の家具ブランド「RELAMOVE（リラムーブ）」から、スピーカー・充電・ライト・棚が一体化した新発想の「スピーカー付きウォールシェルフ」が、応援購入サービス「Makuake」で3月下旬から先行販売となる。山善が独自に開発した壁掛け部品を採用し、電動ドライバーやネジなどの工具を一切使わずに取り付けが可能なのが特徴だ。スピーカー付きウォールシェルフは石膏ボードの壁に簡単に設置でき、取り付け跡もホッチキス程度の極小サイズに抑えられるため、賃貸住宅でも導入しやすい構造になっている。棚の部分にはBluetoothスピーカーとUSB充電ポート（Type-A／Type-C）を搭載。スマートフォンを充電しながら音楽再生できるほか、USBメモリー内の音源再生にも対応している。また、棚の下には優しいオレンジ色のライトが内蔵されていて、間接照明のように空間を包み込む柔らかな光を演出。ベッドサイドやリビングに設置すると、音楽と光で快適なリラックス空間をつくり上げる。ラインアップは用途に合わせて使い分けられる4種類。長尺モデルや収納ボックス付きタイプなど、部屋のスタイルや使い方に合わせて選べる。さらに、2台をペアリングしてステレオ再生が可能で、壁一面から音が広がるような臨場感あるサウンドも楽しめる。スピーカー付きウォールシェルフは、音楽のある暮らしを手軽に叶えてくれる。限られた空間を最大限に活用したい人、インテリアを損なわずに音楽環境を整えたい人にとって、魅力的なアイテムといえる。