提案はスペックだけじゃない eスポーツの武器商人「ふもっふ」 ゲーミングPCに参入

ふもっふ ゲーミングPCに参入

EC販売にとどまらず コラボ製品やショールームも展開

「ふもコレ」ではコラボ製品も展開

（画像は、予約受付中のlain コラボレーションデバイス）

見て触れるショールーム（写真は2025年取材時の店内）

デバイスとのセット売りやフルオーダーメイドにも対応へ

FOWのPC

相談だけでなく、おすすめ構成を選べる

各モデルのスペック（価格は掲載当時のもの）

フェルマーの運営するゲーミングデバイス専門ECサイト「ふもっふのおみせ」は3月11日、BTO（Build To Order）PCブランド「FOW（ふもっふオリジンワークス）」を立ち上げた。ふもっふのおみせと言えば「eスポーツ業界の武器商人」の別名でも親しまれる、海外ゲーミングデバイスを中心に商品展開を行ってきたECサイト。最近では、デバイスの販売だけでなく、オリジナルブランド「ふもコレ」も展開し、コラボ製品などを手掛けるほか、実際にデバイスが触れるショールームを東京・秋葉原に開店するなど、単なるECサイトにとどまらない形態をとっている。そのショールームオープンから約1年半。今回は、ゲーミングPC事業に参入する。参入の背景には、PCゲーム・eスポーツ市場の拡大に伴う、ゲーミングPCへの関心の高まりがあるという。ただ、ユーザーの中には、どのようにPCを選べばよいのか、PCゲーム始めるのにどこから手を付ければよいのか、わからないといった声も多い。ふもっふでは、スペックだけでなく、用途・タイトル・環境・空間に最適化したPCを提供することで、ユーザーのより良いゲーム体験の実現を目指していく考えだ。具体的には、インテリアとしても魅せる空間作りのサポート、eスポーツ業界の知見を活かした構成提案などを行う。FOWのページを見ると、スペックの高さで区切った「ベーシック」「エントリー」「フラッグシップ」の用途に合わせて選べる3モデルをあらかじめ用意しているほか、相談してPCの仕様などを決めたいユーザーのために「無料相談」の項目も設けている。今後の展開として、ショールームやオフラインイベントでの展示・体験、ゲーミングデバイスとのセット販売・トータルコーディネート、フルオーダーメイドの提案といったことも予定しているとのこと。もし、ショールームでも直接、オーダーの相談などができるようになれば、よりユーザーの意向を反映しやすく、理想のゲーミング環境を構築できるようになることだろう（BCN・寺澤克）。