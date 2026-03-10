Switch 2と合わせて使いたくなる PowerAから任天堂公式ライセンス取得コントローラーなど登場！

PowerA Switch 2関連製品を発表

任天堂公式ライセンスを取得！ コントローラーに便利な本体ケース

アコ・ブランズ・ジャパンは3月27日、任天堂のゲーム機「Nintendo Switch 2」に対応するコントローラーなど4製品をAmazon、上新電機、ヨドバシカメラなどで発売する。新製品はコントローラー2製品、ゲーム機本体用のケース、有線イヤホンの4製品でいずれも任天堂の公式ライセンスを取得している。「PowerA アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 - ブラック」「PowerA アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 - マリオ ＆ フレンズ」は、機能性が充実したワイヤレスコントローラー。L／Rスティックボタンには、ドリフトを防止するホールエフェクトセンサーを搭載し、摩擦防止リングも付属する。さらに、「ゲームチャット」機能に対応したCボタン、好みの操作を割り当てられる二つのアドバンスドゲーミングボタン、モーションセンサー（加速度センサー／ジャイロセンサー対応）を設けている。使用時間は1回の充電で最長30時間。本体には3mのUSB-C充電ケーブルが付属する。重量は299gで、市場想定価格はブラックが7900円、マリオ＆フレンズが8900円。「スリムケース for Nintendo Switch 2 - マリオ ＆ フレンズ」は、ゲームカード10枚と本体を収納できるケース。ゲームカード用の起毛素材のポケットが本体に重なることで、画面のキズつきを防げる。本体を立てかければ、スタンドとしても使用できる。重さは233gで、サイズは縦150×横255×厚さ45mm。市場想定価格は2990円。「有線イヤホン for Nintendo Switch 2 - ブラック」は、8mm径ダイナミックドライバーを搭載したカナル型有線イヤホン。クリアな音質が特徴で、マイク機能、マイクON／OFFの切り替えスイッチなどを搭載する。3サイズのイヤーピースでフィット感を調整できるほか、持ち運びに便利な巾着も付属する。ケーブル長さは約1.4m。市場想定価格は2530円。