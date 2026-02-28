1万2000円以下のお手頃モデルも！ Xiaomiのモニター 一挙6製品登場

低価格帯ながら出荷前キャリブレーションも コスパ高めのラインアップ

シャオミ・ジャパンは2月24日、ゲーマー向けからオフィス向けまで6製品のモニターを発表した。新製品は以下の6つ。ゲーミングモニターと通常のモニターそれぞれ3種類ずつをラインアップする。一部、早割価格が適用されている製品もある。・Mini LED ゲーミングモニター G Pro 27Qi 2026市場想定価格：5万9980円早割価格：4万4980円（3月9日まで）・曲面ゲーミングモニター G34WQi 2026市場想定価格：4万4980円早割価格：3万9980円（3月9日まで）・ゲーミングモニター G27Qi 2026市場想定価格：3万2980円早割価格：2万5980円（3月9日まで）・2K モニター A27Qi 2026市場想定価格：1万9980円・モニター A27i 2026市場想定価格：1万4980円・モニター A24i 2026市場想定価格：1万1980円早割価格：1万980円（3月9日まで）「Mini LED ゲーミングモニター G Pro 27Qi 2026」は、高価格帯のモデルにも採用されることもあるMini LEDを搭載。1152分割の調光ゾーンを備え、高精細な映像表現が可能となっている。解像度は2K（2560×1440）でリフレッシュレートは180Hz。クロスヘア機能や暗部補正機能といったゲームに役立つ機能も搭載する。「曲面ゲーミングモニター G34WQi 2026」は、曲率1500Rの21:9のウルトラワイドアスペクトのスクリーンを採用した湾曲モニター。WQHD（3440×1440）解像度で、HDR 400テクノロジーを採用し、DCI-P3 95％およびsRGB 100％の広色域カバー率と高い色精度が特徴だ。低ブルーライト発光のTUV認証も取得し、目にも優しい。「ゲーミングモニター G27Qi 2026」は、解像度2K（2560×1440）の27インチモニター。リフレッシュレートは200Hzでこちらも色表現が豊かで、低ブルーライト発光のTUV認証を取得している。「2K モニター A27Qi 2026」は、27インチ・QHD（2560×1440）解像度のモニターで、出荷前にキャリブレーションが行われている、プロ向けのモデル。複数のXiaomiデバイス間で一貫した色再現を実現するように設計され、マルチスクリーンでも色の正確性を損なわない。「モニター A24i 2026」「モニター A27i 2026」は、それぞれ大きさの違うバリエーションモデル。FHD（1920×1080）解像度で、リフレッシュレートは144Hz。こちらもキャリブレーションにより高い色精度を実現し、TUV低ブルーライト認証を取得している。