1万2000円以下のお手頃モデルも！ Xiaomiのモニター 一挙6製品登場

シャオミ・ジャパンは2月24日、ゲーマー向けからオフィス向けまで6製品のモニターを発表した。
・Mini LED ゲーミングモニター G Pro 27Qi 2026
市場想定価格：5万9980円
早割価格：4万4980円（3月9日まで）
・曲面ゲーミングモニター G34WQi 2026
市場想定価格：4万4980円
早割価格：3万9980円（3月9日まで）
・ゲーミングモニター G27Qi 2026
市場想定価格：3万2980円
早割価格：2万5980円（3月9日まで）
・2K モニター A27Qi 2026
市場想定価格：1万9980円
・モニター A27i 2026
市場想定価格：1万4980円
・モニター A24i 2026
市場想定価格：1万1980円
早割価格：1万980円（3月9日まで）
「Mini LED ゲーミングモニター G Pro 27Qi 2026」は、高価格帯のモデルにも採用されることもあるMini LEDを搭載。1152分割の調光ゾーンを備え、高精細な映像表現が可能となっている。解像度は2K（2560×1440）でリフレッシュレートは180Hz。クロスヘア機能や暗部補正機能といったゲームに役立つ機能も搭載する。
「曲面ゲーミングモニター G34WQi 2026」は、曲率1500Rの21:9のウルトラワイドアスペクトのスクリーンを採用した湾曲モニター。WQHD（3440×1440）解像度で、HDR 400テクノロジーを採用し、DCI-P3 95％およびsRGB 100％の広色域カバー率と高い色精度が特徴だ。低ブルーライト発光のTUV認証も取得し、目にも優しい。
「ゲーミングモニター G27Qi 2026」は、解像度2K（2560×1440）の27インチモニター。リフレッシュレートは200Hzでこちらも色表現が豊かで、低ブルーライト発光のTUV認証を取得している。
「2K モニター A27Qi 2026」は、27インチ・QHD（2560×1440）解像度のモニターで、出荷前にキャリブレーションが行われている、プロ向けのモデル。複数のXiaomiデバイス間で一貫した色再現を実現するように設計され、マルチスクリーンでも色の正確性を損なわない。
「モニター A24i 2026」「モニター A27i 2026」は、それぞれ大きさの違うバリエーションモデル。FHD（1920×1080）解像度で、リフレッシュレートは144Hz。こちらもキャリブレーションにより高い色精度を実現し、TUV低ブルーライト認証を取得している。
低価格帯ながら出荷前キャリブレーションも コスパ高めのラインアップ新製品は以下の6つ。ゲーミングモニターと通常のモニターそれぞれ3種類ずつをラインアップする。一部、早割価格が適用されている製品もある。
・Mini LED ゲーミングモニター G Pro 27Qi 2026
市場想定価格：5万9980円
早割価格：4万4980円（3月9日まで）
・曲面ゲーミングモニター G34WQi 2026
市場想定価格：4万4980円
早割価格：3万9980円（3月9日まで）
・ゲーミングモニター G27Qi 2026
市場想定価格：3万2980円
早割価格：2万5980円（3月9日まで）
・2K モニター A27Qi 2026
市場想定価格：1万9980円
・モニター A27i 2026
市場想定価格：1万4980円
・モニター A24i 2026
市場想定価格：1万1980円
早割価格：1万980円（3月9日まで）
「Mini LED ゲーミングモニター G Pro 27Qi 2026」は、高価格帯のモデルにも採用されることもあるMini LEDを搭載。1152分割の調光ゾーンを備え、高精細な映像表現が可能となっている。解像度は2K（2560×1440）でリフレッシュレートは180Hz。クロスヘア機能や暗部補正機能といったゲームに役立つ機能も搭載する。
「曲面ゲーミングモニター G34WQi 2026」は、曲率1500Rの21:9のウルトラワイドアスペクトのスクリーンを採用した湾曲モニター。WQHD（3440×1440）解像度で、HDR 400テクノロジーを採用し、DCI-P3 95％およびsRGB 100％の広色域カバー率と高い色精度が特徴だ。低ブルーライト発光のTUV認証も取得し、目にも優しい。
「ゲーミングモニター G27Qi 2026」は、解像度2K（2560×1440）の27インチモニター。リフレッシュレートは200Hzでこちらも色表現が豊かで、低ブルーライト発光のTUV認証を取得している。
「2K モニター A27Qi 2026」は、27インチ・QHD（2560×1440）解像度のモニターで、出荷前にキャリブレーションが行われている、プロ向けのモデル。複数のXiaomiデバイス間で一貫した色再現を実現するように設計され、マルチスクリーンでも色の正確性を損なわない。
「モニター A24i 2026」「モニター A27i 2026」は、それぞれ大きさの違うバリエーションモデル。FHD（1920×1080）解像度で、リフレッシュレートは144Hz。こちらもキャリブレーションにより高い色精度を実現し、TUV低ブルーライト認証を取得している。