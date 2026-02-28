空気除菌清浄機「ウエリスエアー」、A型インフルエンザウイルス感染価の低減効果を確認

インフルエンザウイルス低減効果データ

空気清浄機によるウイルス対策の有効性を科学的に検証

空気除菌清浄機「ウエリスエアー WADU-02」

日本バイオテクノファーマは2月24日、日本繊維製品品質技術センター（QTEC）と共同で、同社空気除菌清浄機「ウエリスエアー（WellisAir）」によるA型インフルエンザウイルス（H3N2）感染価の低減効果について実施した試験において、製品作動後60分後には、浮遊ウイルス数が1／100以下に減少することを2025年12月に確認したと発表した。近年、インフルエンザは毎年流行を繰り返し、国内外で多くの感染者を生み出す深刻な公衆衛生課題となっている。とくに日本では、季節性インフルエンザが冬季を中心に広がり、医療機関の逼迫や企業活動の停滞、学校閉鎖など社会活動全体に大きな影響をおよぼしている。厚生労働省の公表データによれば、例年数百万人規模の感染者が報告されており、重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患を有する人への対策は重要性を増している。こうした背景のもと、空気環境を通じた感染対策への関心が高まっており、空気清浄機によるウイルス対策の有効性を科学的に検証することは、社会的にも大きな意義があると考え、今回の試験を実施したという。試験では、24m3試験チャンバー（密閉空間）内に浮遊ウイルス（A型インフルエンザウイルス）を噴霧した後、「ウエリスエアー」を一定試験条件下（23℃、60％RH）で作用後、試験チャンバー内の浮遊ウイルスを捕集し、ウイルス感染価を測定した。この測定結果を、製品を作動させない条件での試験（対照試験）と比較した。対照試験と比較した結果、製品作動後60分後には、浮遊ウイルス数が1／100以下に減少することを確認した。「ウエリスエアー」は、フィルターを通過する空気のみを浄化する仕組みとは異なり、自然の大気浄化方式を採用し、人体に無害で最も環境にやさしい方法として自然の浄化物質であるOHラジカル（ヒドロキシラジカル）を大気レベルに豊富に生成して、各種汚染物質（ウイルス、細菌、カビ、臭い、バクテリアなど）を実質的に除去する。OHラジカルは、太陽の光、大気のオゾン、空気中の水分から自然発生される天然浄化物質で強い除菌力がある。各種汚染物質を取り囲むタンパク質から水素を奪ってタンパク質構造を破壊し、ウイルスやバクテリアなどの各種細菌を除去する。そして、OHラジカルは水素と結合し、空気中に水として還元される。また、他の汚染物質とともに消滅するため人体には無害となる。独立した第三者機関による試験でウイルス・細菌の除去に関するデータも取得済で、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対しても試験を行っている。また、エアロゾルの発生を特徴とする歯科クリニックにおいて空気と表面の除菌に対する有効性データもある。今回の試験結果から、「ウエリスエアー」には空間中のA型インフルエンザウイルス（H3N2）感染価を低減させる可能性があることが確認された。同社では、今後も実空間における効果検証を進めていく予定。