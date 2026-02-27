ストラップのねじれ問題を解決！ YKKの日本製パーツ搭載モデルがハクバから

撮影や移動中のストレスを解消

ハクバ写真産業は、YKKの日本製クイックリリースパーツを採用したカメラストラップ「アンチツイストストラップ」シリーズ7種を2月27日に発売した。「アンチツイストストラップ」は、クイックリリースパーツのコネクター部に組み込まれた円筒形のアンカーが、カメラの動きに合わせて360度自由に回転。撮影中や移動中に起こるストラップの不快なねじれや絡まりを軽減し、常に快適な装着感を提供する。ラインアップは、クイックリリースパーツ単体と交換用アンカー、ストラップ5種類を展開する。「ハクバ アンチツイストストラップ スピードスリング38」は、簡単な操作で瞬時に伸縮が可能な斜め掛けタイプのストラップ。移動時は縮めて身体に密着させることでカメラの揺れを抑え、シャッターチャンスには瞬時に伸ばして素早く撮影体勢に入ることができる。カメラの持ち運びによる「揺れ」と「ねじれ」という2つのストレスを軽減し、撮影への集中力を向上させる速写システムとなっている。価格は9980円。「ハクバ アンチツイストストラップ スリムクッション25」は、スリムな25mm幅で取り回しが良く、ミラーレス一眼カメラや高級コンパクトカメラのユーザーに最適な一本。肩当て部分のベルトにクッション材を内蔵し、裏面には滑り止めのプリント加工も施している。長時間の撮影でも肩への負担とストラップのズレやねじれを軽減し、軽快さと確実なホールド性を両立している。価格は9980円。「ハクバ アンチツイストストラップ ドライメッシュ50」は、幅50mmのストラップ全体に、通気性とクッション性に優れた軽量3Dメッシュ素材を採用。汗や熱を効率的に逃がし、長時間の撮影や高温多湿な環境下でも快適性を維持する。ストラップのねじれ軽減効果と相まって、安定したホールド感と蒸れにくい快適な装着感を提供する。価格は9980円。「ハクバ アンチツイストストラップ ストレージ25」は、すぐに出し入れができるアクセサリーポーチが付いたスリムなストラップ。ポーチはマチが広がる構造のため厚みのある小物も収納でき、好みの位置に調整可能。ポーチを取り外せばシンプルな25mm幅のストラップとしても使用できる、汎用性の高いモデルとなっている。価格は9980円。「ハクバ アンチツイストストラップ エルゴハンド」は、手の形になじむ設計でカメラをしっかりとホールドできるハンドストラップ。長時間の撮影でも安定したグリップ力を維持し、手への負担を軽減する。状況に合わせてリストストラップとしても使用でき、クイックリリースパーツによってカメラからの着脱も簡単に行える。価格は6550円。「ハクバ アンチツイストストラップ コネクターセット」は、「アンチツイストストラップ」シリーズに標準装備されている、YKKの日本製ねじれ軽減クイックリリースパーツ。手持ちのカメラストラップに取り付けるだけで、ストラップのねじれによるストレスを減少し、収納時や三脚使用時などでの着脱がスムーズに行える。価格は5690円。「ハクバ アンチツイストストラップ アンカー」は、シリーズ専用のアンカー（カメラ側パーツ）2個セット。複数のカメラでストラップを共用する場合や、摩耗したアンカーの交換用として使うことができる。シリーズ共通の専用コネクターと組み合わせて使用する。価格は2970円。