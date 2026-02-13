感謝を写真で伝える、ハクバ「フォトメッセージカード No.1110」発売

フォトメッセージカードNo.1110

上質感にこだわった高級紙素材と統一デザイン

ハクバ写真産業（ハクバ）は2月13日に、大切な人へのお礼や感謝の気持ちを心に残る特別な写真に添えて贈れる、写真台紙「フォトメッセージカードNo.1110」を発売した。対応写真サイズはL版（幅89×高さ127mm）で、カラーはネイビー、レッド、ホワイトの3色。価格は980円。「フォトメッセージカードNo.1110」は、写真とメッセージを入れて、表紙にあしらわれた「THANK YOU」の文字とともに感謝の気持ちを伝えられるフォトメッセージカード。素材には、高級感あふれる上質な紙を使用し、中額には表紙と同色の素材を採用するなど、開いた瞬間の統一感にこだわった。また、ほどよい厚みを持たせることによって、開いた瞬間に想いが伝わる気品ある佇まいに仕立てている。形状は、写真の向きを問わず縦横自由にセットできるスクウェアタイプで、おしゃれで洗練された印象とともに、付属のクラシック調のメッセージカードが贈り物をより上品に引き立てる。ちょっとしたお礼はもちろん、結婚、出産、入園入学、快気祝いといった内祝い、退職時のお別れなど、さまざまな場面で使える。