「MIVEケースマ」が日本初上陸！ シニアに最適な「簡単スマホ」をJ:COM MOBILEが2月26日発売

JCOMは、モバイルサービス「J:COM MOBILE」の新商品として韓国ALT Japanのシニア向けスマートフォン（スマホ）「MIVE（マイブ）ケースマ」の販売を2月26日に開始する。3Gサービス終了に伴う初スマホユーザーに応える形で、「スマホは不安……」という人でも安心して使えるシンプル設計が特徴だ。MIVEケースマは、約4.3インチのタッチディスプレーに加え、従来のケータイのような物理キーも搭載している。スマホの便利さをそのままに、押しやすいボタンの安心感もキープ。スマホ初心者がつまずきやすいポイントをしっかり解消している。閉じたときに表示される1.83インチのサブディスプレーでは、時刻や日付、バッテリーなどをひと目で確認が可能。使い勝手を重視している。アプリの自由度も十分。LINEやYouTube、地図アプリなどもインストールして利用できる。「ガラケーからスマホに変えたいけど、機能が多すぎるのは不安……」という人にぴったりだ。安全面も充実。一定時間操作がない場合、位置情報つきで家族へ通知する「安心メッセージ機能」、本体ボタンを5秒長押しで位置情報をSMSで送信する「SOS発信」など、離れて暮らす家族をそっと見守る機能を搭載している。また、JCOMでは初期設定の無料サポートや60歳以上向けの特典オプションを提供。本体の使いやすさやサポート体制によって、初スマホデビューをしっかりバックアップする。端末の価格は、一括で4万2240円、24回払いで月額1760円、48回払いで月額880円に設定。月額の利用料金は1078円からとなっている。スマホの便利さと、ケータイの安心感を兼ね備えたMIVEケースマは、初めてのスマホに不安がある人や、家族の見守り機能を求める人にとって、魅力的な選択肢といえる。