MagSafeで秒固定！ 自由角度＆クランプ式の「MagSafe対応スマホホルダー」　テレワークや撮影に

MagSafe対応クランプ式ホルダー

（TSK159K）

片手で「ピタッ」と吸着 MagSafeの強力磁力でワンタッチ装着

マグネットでスマホをラクラク着脱

テーブルなどにしっかり固定できる

カメラ用三脚にも取り付けられる

3軸で角度調整可能

自宅や外出などさまざまなシーンに

パッケージ

多摩電子工業は、MagSafeの強力磁力を生かし、スマートフォン（スマホ）を自由な角度で固定できる「MagSafe対応クランプ式ホルダー（TSK159K）」を2月12日に発売した。価格は1980円。テレワークや動画視聴、撮影、レシピ閲覧など、利用シーンが急増する中、机の端にしっかり固定できるクランプ式で、省スペースでも安定して使用できる。同製品は、MagSafe対応のスマホであれば近づけるだけで「ピタッ」と吸着し、片手で簡単に着脱が可能。MagSafe非対応端末でも、付属のメタルリングを使えば同様に使用できる。ホルダー部分は上下・左右・前後に調整でき、縦横変更や動画撮影時の細かい角度調整にも対応。使用スタイルに合わせて柔軟にセッティングできる。クランプ式の強固な固定構造によって、テレワークやオンライン会議、動画視聴、自撮り撮影や配信、キッチンでのレシピ閲覧、モバイル画面をサブディスプレー化など、さまざまなシーンで活用できる。最大240gの耐荷重に対応しており、スマホケース込みでも安心して設置が可能だ。机や棚の端にしっかりと固定できるクランプ方式を採用。金属アームと強力クランプによって高い安定性を実現し、限られたスペースでもしっかりホールドできる。また、カメラ用三脚に取り付けられる構造のため、外出先での撮影時にも対応できる。角度調整の自由度と強力なMagSafeホールドを兼ね備えた同製品は、テレワークや撮影が日常化した今だからこそ、使い心地を大きく向上させる頼れるアイテム。スマホを固定するという日常のワンシーンを快適でスマートにしたい人に適した1台といえる。