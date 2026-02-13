思考整理を革新するスマートノート「TCL Note A1 NXTPAPER」

AIスマートノート「TCL Note A1 NXTPAPER」の

先行予約販売が「Makuake」にて開始

先行予約販売は4月10日22時まで

目に配慮した11.5インチディスプレーを搭載

筆圧検知・高速レスポンス・触覚フィードバックによって

紙のような書き心地を再現

AIを活用した多彩な生産性向上ツールを標準搭載

さまざまな情報を一元管理する

「インスピレーションスペース」も用意

TCL JAPAN ELECTRONICSは2月10日～4月10日22時の期間、AIスマートノート「TCL Note A1 NXTPAPER」の先行予約販売を、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて実施している。「Makuake」での価格は7万3290円から。「TCL Note A1 NXTPAPER」は、「読む・書く・考える」という日常的な知的活動を、より自然に、より快適に行うべく開発されたデジタルノート。紙のような視認性と書き心地、AIによる情報整理機能を融合することで、思考と記録をシームレスにつないでくれる。本体には、10点マルチタッチに対応した、11.5インチのNXTPAPER Pureディスプレー（解像度2200×1440）を搭載する。120Hzのリフレッシュレートと約1670万色表示に対応しており、3A（アンチグレア／反射防止／指紋防止）クリスタルシールドガラスによって反射やグレアを抑えられる。TUV認証にも対応し、快適な閲覧・筆記環境を実現している。あわせて、ディスプレーは8192段階の筆圧検知と高速レスポンスに対応し、紙に近い書き味を実現した。また、X軸リニアモーターによる繊細な触覚フィードバックによって、自然な筆記感覚を再現してくれる。さらに、会議記録や学習、アイデア整理などの日常業務に役立つ、音声文字起こし、リアルタイム翻訳、要約、手書き文字変換といった、AIを活用した多彩な生産性向上ツールを備えている。なお、出荷時に搭載されているAIツールは、追加費用なしで利用できる。そのほか、手書きメモ、ウェブ情報、アイデア断片を一元管理する「インスピレーションスペース」も備えており、思考を止めることのない情報の整理が可能になる。薄型・軽量な本体ながら、容量8000mAhのバッテリーを搭載し、長時間駆動を実現している。ストレージ容量は256GB。サイズは幅260.1×高さ196.6×奥行き5.5mmで、重さは500g。