ビジネスに最適！ aiwaの軽量13.3インチ有機EL 2 in 1タブレット端末が登場

aiwa tab WS13／WS13L

オフィスを離れてもスムーズに働ける

本体各部の様子

アイワマーケティングジャパンは12月18日に、「aiwa」ブランドの13.3インチ有機ELディスプレーを搭載した、Windows 2 in 1タブレット端末「aiwa tab WS13」（無線LANモデル）および「aiwa tab WS13L」（SIMフリーモデル）の販売を、法人限定でダイワボウ情報システムとTD SYNNEXを通じて開始した。価格はオープンで、実勢価格は「aiwa tab WS13」が9万4800円前後、「aiwa tab WS13L」が9万9800円前後。「aiwa tab WS13」「aiwa tab WS13L」ともに、液晶ディスプレーと比較して深みのある黒を実現する有機ELディスプレーを採用し、鮮やかな映像を映し出せるWindows 2 in 1タブレット端末。快適な日本語入力が可能な、キーボード兼カバースタンドを標準で備えつつ、13.3インチの大画面ながら重さは830gと軽量で、キーボードの着脱によって携帯性と作業効率を両立させられる。ビジネスユースに十分なメモリーとストレージを搭載し、ビデオ会議に欠かせないウェブカメラも備えているので、外出先でもスムーズに資料作成や会議ができ、マルチタスクも快適にこなす。さらに、SIMフリーモデルである「aiwa tab WS13L」は、幅広い通信会社のプランに対応可能で、オフィスを離れてもスムーズに働ける環境を実現する。社外業務だけでなく、カフェでの調べ物やオンライン学習にも適している。CPUにインテルN150、13.3インチ有機ELディスプレー（解像度1920×1080）、メモリー8GB、128GBのSSDを搭載し、インターフェースはUSB Type-C×2基（映像・音声出力、USB PD対応）、microHDMI出力×1基、500万画素のフロントカメラと1300万画素のリアカメラ、最大1TBのメディアに対応したmicroSDカードスロットなどを備える。対応無線通信は、IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax準拠の無線LANと、Bluetooth 5.2。OSはWindows 11 Pro 64ビット。バッテリー駆動時間は、動画再生時が約5時間30分、アイドル時が約8時間15分。サイズは幅309.0×高さ189.0×奥行き8.5mmで、重さは830g。