J-WAVEとコラボしたボックス型のクロックラジオ Acer傘下のamadanaから登場

Acerグループのamadanaは2月10日、人気FMラジオ局J-WAVE（81.3FM）との取り組みで、クロックラジオ2機種「RC20」「RC10」を発表した。通常販売価格は「RC20」が2万7500円、「RC10」が1万6500円。J-WAVEリスナー会員サービス「J-me」では台数限定だが割引で販売する。新製品は、FMラジオ文化の再評価をテーマに開発したクロックラジオで、J-WAVEとの対話や取り組みをきっかけに、「ラジオがある暮らし」をあらためて見つめ直すところから企画された。2機種とも、FMワイドバンド（76～108MHz）に対応し、クロック・アラーム・温度表示といった日常機能を備えている。操作部には物理ボタンとノブを採用し、視線を向けずとも直感的に操作できる設計だ。ラジオとしての機能のほかに、BluetoothスピーカーやAUX入力など多彩な入力系統を備え、日常でも使いやすい。RC20は、木目のキャビネットが印象的で10W×2のステレオスピーカーを搭載する横長モデル。FMラジオ、Bluetoothスピーカー、非接触充電などの機能を備え、バッテリー内蔵でFM／AMラジオを楽しめる。サイズは229×125×119mmで、重量は1.2kg。内蔵バッテリーの容量は2000mAhで、再生時間は3～4時間。RC10は、コンパクトなサイズ感でメタル筐体を採用した縦長なタイプ。サイズは、179×131×109mmで、重さは約1kg