充電器とモバブ、USB-Cケーブルが一つに UGREENの10000mAhモバイルバッテリー
新製品
2026/02/09 07:00
ユーグリーン・ジャパンは2月3日、急速充電器にもモバイルバッテリーにもなる1台2役の一体型モデル「UGREEN コンセント付きモバイルバッテリー」を発売した。希望小売価格は9980円。
新製品は、急速充電器・モバイルバッテリー・USB-Cケーブルを1台に集約したオールインワンモデル。USB-Cケーブルはストラップとしても使用でき、プラグは折りたたみ式となっており、バッグの中でもスッキリ納まる。サイズは約L120×W60×H32mmで、重さは約313.5g。
急速充電器として使用すれば、USB Power Delivery 3.0、PPS、QC4.0に対応し、最大65W（USB-CケーブルまたはUSB-Cポート）の高出力を実現し、MacBook Air（M3）であれば、約30分で最大57％まで充電可能な計算だ。
モバイルバッテリーの容量は10000mAh。最大45W出力に対応し、iPhone 17 Pro Maxであれば、約30分で最大66％まで充電できる。USB-Cケーブル＋USB-Cポート＋USB-Aポートの3ポート構成により、最大3台同時充電が可能だ。
また、バッテリー残量は、パーセント表示で確認可能。このほか、パススルー機能や小電流モード、過充電保護、過放電保護、過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護などの保護対策なども搭載している。
