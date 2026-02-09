充電器とモバブ、USB-Cケーブルが一つに UGREENの10000mAhモバイルバッテリー

バッグの中もスッキリなオールインワンモデル 保護機能搭載で安心

UGREEN コンセント付きモバイルバッテリー

急速充電器・モバイルバッテリー・USB-Cケーブルがこれ1台に

急速充電器では高出力を実現

ユーグリーン・ジャパンは2月3日、急速充電器にもモバイルバッテリーにもなる1台2役の一体型モデル「UGREEN コンセント付きモバイルバッテリー」を発売した。希望小売価格は9980円。新製品は、急速充電器・モバイルバッテリー・USB-Cケーブルを1台に集約したオールインワンモデル。USB-Cケーブルはストラップとしても使用でき、プラグは折りたたみ式となっており、バッグの中でもスッキリ納まる。サイズは約L120×W60×H32mmで、重さは約313.5g。急速充電器として使用すれば、USB Power Delivery 3.0、PPS、QC4.0に対応し、最大65W（USB-CケーブルまたはUSB-Cポート）の高出力を実現し、MacBook Air（M3）であれば、約30分で最大57％まで充電可能な計算だ。モバイルバッテリーの容量は10000mAh。最大45W出力に対応し、iPhone 17 Pro Maxであれば、約30分で最大66％まで充電できる。USB-Cケーブル＋USB-Cポート＋USB-Aポートの3ポート構成により、最大3台同時充電が可能だ。また、バッテリー残量は、パーセント表示で確認可能。このほか、パススルー機能や小電流モード、過充電保護、過放電保護、過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護などの保護対策なども搭載している。