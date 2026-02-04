独自のAI機能で対面と変わらない通話環境に！ ロジクールの有線ヘッドセット「Zone Wired 2」

仕事でもプライベートでも使えるヘッドセット

話し手と聞き手の双方にクリアな音声を届ける！ ゲーミング製品のノウハウを活用

Zone Wired 2

場所を選ばず、プライベートでも使える有線ヘッドセット

ロジクールは2月19日、オフィス以外にさまざまなワークプレイスで活用できる有線ヘッドセット「ロジクール Zone Wired 2 アダプティブ ハイブリッドANC、ノイズキャンセリングマイク搭載 有線USB ヘッドセット（ZONEWIRED2GR）」を発売する。カラーはグラファイトの1色で、公式オンラインストア価格は1万9800円。「Zone Wired 2」は、独自のAI機能を搭載するなどし、対面と変わらないコミュニケーションの実現をサポートするヘッドセット。USB-CまたはUSB-A端子が選べる安定の有線接続で、従来モデルと比較し約79％の消費電力削減を実現している。独自のAI機能「Advanced Call Clarity」により、相手側の通話ノイズを自動で低減。話し手と聞き手の双方にとって明瞭な音声を届けられる。さらに2つのマイクにはノイズキャンセリングを搭載し、場所を選ばずクリアな音声品質を保つことができる。搭載される40mmドライバーは、音楽鑑賞でも臨場感あふれるサウンドを実現。仕事中だけでなくプライベートでも活用可能だ。重さは223.5gと軽量ながら、堅牢な設計。ヘッドバンド部分には、ゲーミングヘッドセットでのノウハウを生かし、頭の形状に馴染んで重量を均等に分散する構造を採用し、長時間の着用でも快適性を確保した。マイクは左右選んで装着可能で、回転式イヤーカップでマイクブームも270度回転できる。このほか、専用アプリ「Logi Tune」では音質やマイク感度の調整といったオーディオ設定が可能。磁石には再生レアアース金属、キャリングケースには再生プラスチック100％を使用し、環境にも配慮した製品となっている。