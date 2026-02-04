モバイルバッテリーの発火を「防ぐ」ケース Amazonで販売開始も早速品切れに

4層構造で800度まで耐えられる 発火事故を抑制

モバイルバッテリー用 燃えにくいケース

（EG-FR18S）

使用イメージ

3ステップで発火を抑制

20000mAhクラスのモバイルバッテリーに対応

スタイリッシュなデザイン

ゴッパは2月2日、「毎日持ち歩く防災」をコンセプトに煙の拡散を抑える「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース（EG-FR18S）」をAmazonで発売した。価格は2180円。クラウドファンディングの先行販売で人気を集め、今回一般販売を開始。早速、Amazonでも在庫切れの状態が続いているようだ。最近は、リチウムイオンバッテリーの発火事故が後を絶たない。東京消防庁の公開情報では、令和5年中の用途別火災状況で「モバイルバッテリー」が最多となっているという。そうした発火事故の抑制を目的としたのが、この新製品だ。外層にシリコンコートとガラス繊維布、内層にガラス繊維布とアルミ箔を重ねた4層構造により、炎や熱の拡散を抑える設計を採用。最大800度の耐熱性能を備えている。サイズは180×130mm。収納可能なサイズは15.7×8.2×2.6cmで、20000mAhクラス相当のモバイルバッテリーを収納可能だ。カラーはブラック、グレー、グリーンの3色を用意。スタイリッシュなデザインと、手に取りやすいサイズ感を両立しており、撥水機能もあるため、ガジェットポーチや保管用の難燃性ケースとしても活用できる。