【初心者必見】値上がり前に買っておきたいノートPC ベテラン販売員のオススメ4選 選択のポイントも解説
特集
2026/02/02 17:00
SSDやメモリー、PCパーツの高騰が続いている。一説によるとAI需要による影響とのことだが、これから進学・新生活への準備や買い替えを控える人も増えてくる頃合い。少しでも購入を早めるのも一つの手だ。今、何に注意し、どんなモデルを選んだら良いのか、エディオン横浜西口本店で聞いてみた。
まずは何に注意すべき？ 選ぶときの三つのポイント
話を聞いたのはPCの販売を担当し20年以上というベテラン販売員の中西さん。進学を機に購入する場合は「進学先の要求スペックを満たすかどうか」が一つのポイントだという。
学生だったら指定のスペックを満たす必要がある
中西さん（以下敬称略） 学生さんだったら、まずは学校が発信する要求スペック。これが満たせないと授業で使えないアプリも出てきますので、注意が必要ですね。
それと、美術系や理系など、進学先によっては推奨のグラフィックボードが必要だったりすることがあります。お客様自身、またはお子さんがどんな進路に進むのか、私たちはそこも考えて提案しています。
軽さは大事！ 最近は1キロ切るモデルも登場
──他には何かありますか。
中西 軽いものを選んだ方がやっぱり良いですね。
──確かにそれはそうですね！
中西 通勤・通学で持っていくとなるとPC以外の荷物がありますし、重くなっちゃいますからね。
──最近だと軽いものはどれぐらいですか？
中西 そうですね。最近ですと、普通に1キロを切ってきます。
搭載CPUは何？ 何をするかで選択が変わる
中西 あとは、快適にご使用いただくために、搭載されているCPUが作業内容に適しているかを確認しておくことも大切かと思います。
一般的には、CPUのグレードが高いものほど、性能が高くなり、長く使用できると言われています。私たちがいつもご提案する時は、お客様の用途をお伺いした中で、ぴったりのスペックが搭載されているモデルをご案内しています。
PCコーナー担当者がオススメする ノートPC 4選これらを踏まえて、店舗で人気を集めているオススメPCをいくつか紹介してもらった。
家で使うなら富士通「FMVA75K3B5」DVDドライブが付いて動画もキレイに見える
中西 まず一つは富士通の「FMVA75K3B5」です。ノートではあるのですが、自宅で便利に使いたい方にオススメしたいです。
画面が16インチとノートPCの中では大きめ。高輝度・広視野角のスーパーファイン液晶は、動画視聴の際に適しています。
中西 それと、テンキーが一般的なノートPCよりも大きいです。これは日本製で開発・製造されたPC特有の現象ですが、大きい方が押しやすいですよね。日本製にこだわる方にも好評です。
・FMVA75K3B5 基本スペック
CPU:インテル Core i7 1355U
メモリー:16GB
ディスプレー:16.0型ワイド
SSD:512GB
寸法:W36.0×H2.68×D24.35cm
質量:約1.9kg（バッテリー含む）
小さくても高性能 NEC「LAVIE PC-S1375LAP-E5」
中西 ご紹介する中では最も高性能なモデルで、こちらもイチオシです。ストレージは1TB、メモリーは32GBとどれも平均以上で、複数の作業を同時に行う人でも安心して使用できます。
それと、AI処理性能は47TOPSと問題なく使える数字です。タッチスクリーンにもなっているので、直感的な操作も可能ですよ。
・LAVIE PC-S1375LAP-E5 基本スペック
CPU:インテル Core Ultra 7 258V
メモリー:32GB
ディスプレー:13.3型ワイド
SSD:1TB
寸法:W30.16×H1.43×D21.0cm
質量:約1.197kg（バッテリー含む）
とにかく軽い 富士通「FMV FMVU77K3B5」＆Dynabook「P4G6ZBBE」
中西 次にご紹介するのは軽量で持ち運びしやすいモデルです。
富士通「FMVU77K3B5」は、14インチのディスプレーで重量が869g、Dynabook「P4G6ZBBE」は13.3インチで849gと非常に軽いです。
中西 毎回、お客様には実際に手に取っていただくんですが、軽すぎて驚かれます（笑）。
「FMVU77K3B5」は指紋認証でロックがかけられて日本製、一方で、Dynabook「P4G6ZBBE」も東芝時代からの根強い知名度があり、いずれも人気を集めています。
・FMVU77K3B5 基本スペック
CPU:インテル Core Ultra 7 155H
メモリー:16GB
ディスプレー:14.0型ワイド
SSD:512GB
寸法:W30.88×H1.63～1.78×D20.9cm
質量:約0.869kg
・P4G6ZBBE 基本スペック
CPU:インテル Core Ultra 7 155U
メモリー:16GB
ディスプレー:13.3型ワイド
SSD:512GB
寸法:約W29.88×H1.77～1.87×D21.2cm
質量:約0.849kg
特定のソフトを動かしたいならグラボ搭載モデルを選ぼう以上、家電量販店でおすすめのノートPCについて紹介してもらった。
今回のラインアップは、主に自宅で使用するモデル、外出時など場所を選ばず使えるモデルが中心となっており、比較的ライトなユーザー向けとなっていた。設計ソフトやクリエイター向けソフトを使用する、ゲームで遊びたいといった場合は、別途グラフィックボードを搭載したものを選ぶ必要がある点には注意したい。
パーツの価格高騰のあおりを大きく受けていない今のうちに、買い替えを済ませておきたい、という人はぜひ参考にしてほしい（BCN 寺澤 克）。
取材したお店「エディオン横浜西口本店」
住所 神奈川県横浜市西区南幸2-16-1（CeeU Yokohama内）
アクセス 横浜駅から徒歩約4分
営業時間 10～21時