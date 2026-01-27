バッグに余裕で収まる ASUSの手のひらサイズのルーター 外出先でも安全に接続

持ち運びに便利 ASUSのポータブルルーター

ASUS JAPANは1月23日、Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）に対応したポータブルルーター「ASUS RT-BE3600 Go」を各家電量販店やECサイトで発売した。市場想定価格は1万9980円。新製品は、外出先や出張先、自宅などさまざまな利用シーンを想定した、Wi-Fi 7対応のポータブルルーター。クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」での先行展開を経て、家電量販店での販売開始となる。Wi-Fi 7規格に対応し、通信速度は最大3600Mbps。99×111×36mmとコンパクトな設計で据え置き用途だけでなく、バッグに入れて持ち運びも可能なサイズ感だ。USB給電対応。インターフェースは、2.5Gbps WAN×1、1Gbps LAN×1、USB-A for mobile tethering×1、USB-C（給電対応）×1。デュアルWAN機能により、ホテルのWi-Fiとスマートフォンのモバイル回線を自動的に切り替えて安定した通信も確保できる。スライドスイッチ一つで拠点間VPNへ簡単に接続でき、自宅やオフィスのネットワークへどこからでもアクセス可能だ。悪意のあるウェブサイトのブロッキングに役立つ「AiProtection」、複数のルーターをつなぎ合わせる「AiMesh」などにも対応し、セキュリティーと拡張性に優れた機能も搭載する。