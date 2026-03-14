ACアダプター問題 これで解決 レトロゲーム機もUSB-C電源にできる「VFLEX」

ACアダプターをUSB-C電源にしてスッキリ 古いデバイスにも活用できる

ACアダプターがデカすぎ・多すぎ問題

VFLEX

コネクタを変えることでさまざまなデバイスに対応

コネクタ取り付けイメージ

使い方

レトロなゲーム機の電源ケーブルとしても使える

セット販売のVFLEX スターターキット

IntoFreeは3月12日、ACアダプターをUSB-C電源で代替する「VFLEX」の国内販売を開始した。価格は1320円。ACアダプターは、電源や充電を必要とするガジェットにつきもの。電圧とコネクタの組み合わせはさまざまで、中にはサイズが大きいものもある。どのACアダプターがどれなのか分からなくなってしまうこともあるだろう。「VFLEX」は、そんなACアダプター問題を解決する便利アイテム。電圧をフレキシブルに設定可能な小さな本体と、USB-C対応の電源（USB充電器やモバイルバッテリーなど）を接続して、反対側に必要な形（口径）のコネクタを接続すれば、ACアダプターの代わりとして動作できる。使い方は、スマートフォンなど本体の出力電圧を専用アプリで設定し、使用したいデバイスにコネクタを、反対側のUSB-C電源に接続するだけ。ステータスランプも設けられており、接続時に正常に作動しているかも一目でわかる。配線をスッキリできるといった効果もあるだろうが、ACアダプターがなくなってしまった古いガジェットにも有効だ。最近流行しているレトロなゲーム機に使用するなど、幅広い用途が考えられそうだ。コネクタのラインアップは、口径が異なるものを10種類用意し、価格は770円から。VFLEX本体と9本のコネクタが入ったセットも7700円で販売していたが、こちらは現在売り切れとなっている。