一番速い回線に自動接続 5G対応のモバイルルーター「それがだいじWi-Fi 5G」

大手4キャリアから自動で接続 フル充電で10時間使える

それがだいじWi-Fi 5G

今いる場所で最適な回線に接続

vSIMを採用

最大接続数は16

日本テレメッセージは3月9日、vSIM機能で最適な回線へ自動接続「それがだいじWi-Fi 5G」の先行予約販売をクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」で開始した。予約販売のプロジェクト期間は5月15日まで。新製品は、NTT docomo／au／SoftBank／Rakuten Mobileの大手4キャリアの中から、今いる場所で最適なキャリア回線に自動接続できるモバイルルーター。5G、4G／LTE通信にも対応しており、5G対応エリア外でも通信が可能だ。SIM差し替えや登録切り替えなども不要となっており、電源を入れるだけで利用可能。クラウド上のサーバーから、最適な通信キャリアのSIM情報を自動で選択し、インターネットに接続する「vSIM」を採用している。正式リリース後は海外通信キャリアへの接続も対応予定だという。「Wi-Fi6」に対応し、通信速度は5Gで下り最大2.77Gbps・上り最大1.25Gbps、4G／LTEで下り最大1200Mbps・上り最大150Mbpsとなっている。最大接続数は16。サイズは78.8×136.5×12.6mmで、重さは約165g。バッテリー容量は5000mAhで、フル充電で約10時間の連続通信が可能となっている。ディスプレー部分は2.4インチの液晶タッチスクリーンだ。