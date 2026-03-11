厚さ9.5mmの超薄型コンデジ SNS映えするエフェクト機能が使える カラバリも5色

薄型のデジカメが登場

ポケットやカバンにもコンパクトに収まるサイズ感

MSL600（カラーはシルバー）

2.88インチのスクリーンも備える

ナガオカトレーディングは3月13日、アウトドアデジタル製品を扱う「movio」ブランドから、超薄型形状のデジタルカメラ「movio デジタルカメラ（MSL600）」を全国の家電量販店・ECサイトで発売する。カラーはシルバー、サクラピンク、フューシャピンク、ブルー、モスベージュ（4月下旬発売）の5色展開。価格は1万2100円。新製品は、厚さ9.5mmで重さが79gの軽量コンパクトなデジタルカメラ。サイズは100×67×9.5mm。ポケットやカバンにも入れやすい形状となっている。イメージセンサーは、1／3.2型CMOS。有効画素数は約800万画素で、8M、5M、3Mの写真解像度に対応。動画は1920×1080／30fps、1280×720／30fpsが撮影できる。機能面では、オートフォーカス機能を搭載し、デジタルズームは4×まで可能となっている。レトロエフェクト機能も使用でき、SNS映えするレトロ感のある写真が撮影できる。スマホへの撮影データの転送は、USB Type-C to C ケーブル（別売り）があれば直接行える。記録媒体にはmicroSDカードを採用し、128GBまでのサイズに対応する。