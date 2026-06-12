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話しかけるだけで「おてつだい」してくれる、声で操作するAIロボット「KATAフレンズ」が進化

サービス

2026/06/12 15:00

　SwitchBotは、IoTスマートホームデバイス「SwitchBot」や家電の操作をAIパートナーロボット「KATAフレンズ」への声かけで行うことができる新機能「おてつだい」を追加した。日常生活を便利にしてくれる機能だ。

「KATAフレンズ」に新機能

「ライト消して」でOK、声だけで家電を操作

　おてつだい機能では、例えば「シーリングライトを消して」「エアコンをつけて」「サーキュレーターを止めて」などの指示を出すだけでロボットが代わりに操作してくれる。これまでスマート家電の操作はアプリによるケースが多かったが、「声かけ」という直感的な操作が可能になった点が大きな進化だ。
 
声だけで操作が可能

また、操作だけでなく家電や室内環境の状態も教えてくれる。例えば、「空気質はどう？」「加湿器は動いてる？」「掃除ロボットの状態を教えて」などの質問に対して情報を返してくれる。
 
室内環境の状態も教えてくれる

　さらに注目したいのが「シーン操作」。アプリで設定した複数の家電動作をまとめて実行できる。例えば、「ただいまモード」と声をかけると、照明やエアコン、掃除ロボットなどがまとめて動き出す。複数のデバイスをまとめて動かす様子は、まるで“小さな指揮者”のようだという。
 
家電がまとめて動き出す

　KATAフレンズは、言葉やふれあいを感じて、まるで生きているかのような自然なふるまいでユーザーの想いに応え、過ごした時間の分だけユーザー色に育つ、世界に一つの新しい家族を目指している。今回のアップデートは、言葉を覚え、反応し、少しずつ役に立つ存在へと成長していくといったストーリー性を感じさせる。
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