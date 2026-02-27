SwitchBot、AIハブが「OpenClaw」対応で進化！ 自然な会話でデバイスを操作する次世代スマートホームへ

「OpenClaw」に対応

AIが意図を理解して「まとめて動く」

SwitchBot AIハブ

映像を「言葉」で理解するVLM機能

自律型AIエージェントへと進化

SwitchBotで次世代スマートホームへ

スマートホームの中枢デバイス「SwitchBot AIハブ」が、AIエージェント「OpenClaw」に対応した。これにより、ユーザーはLINEやDiscord、iMessageなど、50以上のチャットアプリから自然な会話でデバイスが制御でき、家電操作や提案、タスク実行まで一気通貫で行えるようになる。OpenClawを搭載したAIハブは、曖昧な指示も理解。「寝る準備」と話しかけるだけで、照明を落とし、カーテンを閉め、エアコンを最適温度に調整といった複数デバイスの連動操作を自動実行する。アプリ操作も不要で、チャットがスマートホームの新たな操作画面に変わる。AIハブは、カメラ映像を解析するVLMにも対応。例えばドアホンが来客を検知すると、「配達員が荷物を持っています。置き配にしますか？」などとチャットに提案。ユーザーが「お願い」と返すだけで、自動で音声メッセージを再生する。映像と会話を組み合わせた判断が家庭に導入できる点が大きな進化だ。また、会話や行動履歴をローカルに保存し、ユーザーの生活習慣を学習。「金曜夜は帰宅するとゲームPCと照明を自動オン」「朝7時に起床する前に室温を調整」などといった先回りの自動化が可能になり、家がユーザーを理解して行動する。OpenClawの「Skill」により、Apple Home、Google Home、Alexa、Home Assistantなどのデバイスを横断して操作することができる。さらにAIハブ単体でも、6TOPSのAIチップによるローカル顔認識・物体識別、FrigateによるローカルNVR運用、最大16TBまでのHDD保存など、プライバシーと拡張性を両立した機能を備えている。なお「Amazon 新生活セール」で、SwitchBot AIハブが通常価格3万9980円のところ、3月9日まで20％オフの3万1984円で販売されている。次世代の自律型スマートホームを、手頃な価格で導入できるチャンスだ。次世代のスマートホームが「家電を動かす道具」から「生活を支えるパートナー」へ──。SwitchBot AIハブのOpenClaw対応は、その未来を身近なものにする一歩といえる。